SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Correios adiaram a sessão pública marcada para esta quarta (17) do leilão de 50.055 objetos postais caracterizados como refugo. São itens de tentativas de entregas frustradas, não reclamados e cuja devolução ao remetente não foi possível.

Os Correios ainda não definiram nova data para o trâmite. Questionada sobre o motivo da postergação, a empresa afirma que a sessão pública precisou ser adiada para fins de ajustes em itens que compõem os lotes.

"Não houve abertura das propostas, não trazendo qualquer prejuízo para as licitantes que já incluíram suas propostas no sistema, que ainda podem retirá-las", afirma a empresa.

A data de início do registro de ofertas já havia sido prorrogada no último dia 25, quando estava marcada para 2 de maio. O novo atraso nas negociações foi anunciado pelos Correios às 10h32 desta manhã, quando a recepção dos lances estaria em curso desde as 8h.

O adiamento anterior teve a mesma motivação, de acordo com os Correios.

O edital publicado pelos Correios determina a divisão das mercadorias em seis lotes, com valores iniciais de R$ 2.468,70 a R$ 253.543,84. Pessoas físicas e jurídicas podem participar do pregão, desde que tenham o cadastro no portal Licitações-e, do Banco do Brasil, mediante pagamento.

O menor dos lotes tem 942 celulares e acessórios, e o maior, 32.446 equipamentos diversos --de música a fotografia, até acessórios esportivos. Este último carregamento é também o mais caro. Os itens de menor valor pertencem ao sexto conjunto de objetos, com 1.896 componentes de computador.

Quem arrematar o lote levará todas as mercadorias.

Os interessados podem, antes da data da licitação, conhecer a condição dos bens, neste endereço: rua Mergenthaler, 592, bloco 3, 3º andar, Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. As visitas precisam ser agendadas pelo telefone (11) 4313-8085, das 8h às 11h e das 14h às 16h.

CONFIRA OS LOTES DO LEILÃO

**Lote 1 - Celulares e acessórios**

Total de itens: 10.945

Lance mínimo: R$ 155.090,65

Composto por itens como celulares, capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, tripés, entre outros

**Lote 2 - Equipamentos**

Total de itens: 32.464

Lance mínimo: R$ 253.543,84

Composto por itens diversos, sem tipo definido, entre eles retroprojetores, máquina fotográfica, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados à saúde, rádios, ferramentas elétricas e mecânicas, entre outros

**Lote 3 - Microinformática**

Total de itens: 2.698

Lance mínimo: R$ 81.236,78

Composto de itens periféricos de informática como impressoras, notebooks, processadores para computador, cabos diversos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvido, webcams, notebooks, entre outros

**Lote 4 - Celulares e acessórios**

Total de itens: 942

Lance mínimo: R$ 18.416,10

Composto por itens como celulares, capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, tripés, entre outros

**Lote 5 - Equipamentos**

Total de itens: 1.128

Lance mínimo: R$ 11.494,32

Composto de itens diversos, sem tipo definido, entre eles retroprojetores, máquina fotográfica, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados à saúde, rádios, ferramentas elétricas e mecânicas entre outros

**Lote 6 - Microinformática**

Total de itens: 1.896

Lance mínimo: R$ 2.468,70

Composto de itens periféricos de informática como impressoras, notebooks, processadores para computador, cabos diversos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvido, webcams, notebooks entre outros

COMO PARTICIPAR DO LEILÃO

Para enviar sua proposta é preciso:

- Acesse o site Licitações-e

- Vá em "Pesquisa avançada"

- Clique em "Pesquisar por identificador"

- Preencha o campo "nº da licitação" com o número da licitação, que é 994627

- Consulte os itens disponíveis no pregão desejado

- Clique em "Sala de Disputa" no topo da página

- Por fim, basta acompanhar o pregão e enviar sua proposta

COMO REALIZAR CADASTRO NO LICITAÇÕES-E?

O credenciamento no portal Licitações-e tem duas etapas. A primeira é o pré-cadastro online no site licitacoes-e.com.br/aop/solicitar-credenciamento.aop. Basta preencher os campos obrigatórios com os dados solicitados e clicar em "Confirmar". Após isso, o interessado receberá mensagem de confirmação e deverá comparecer à agência do Banco do Brasil com os seguintes documentos:

- Documento de identificação com foto

- CPF

- Comprovante de residência

- Uma cópia de todos os documentos solicitados

Na agência, basta ir até o atendimento e solicitar a finalização do cadastro. Nessa etapa, será cobrada uma taxa pelo uso do portal Licitações, de acordo com o período que o solicitante pretende usar o serviço. Após o pagamento, será emitida a chave de acesso do portal.

VEJAS OS VALORES CONFORME O PERÍODO DA CHAVE DE ACESSO

30 dias - R$ 182,01

60 dias - R$ 226,00

90 dias - R$ 269,99

120 dias - R$ 313,99

150 dias - R$ 357,98

180 dias - R$ 401,97

210 dias - R$ 445,96

240 dias - R$ 489,95

270 dias - R$ 533,95

300 dias - R$ 577,94

330 dias - R$ 621,93

360 dias - R$ 665,92