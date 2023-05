SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Laudos do Instituto Geral de Perícia do Rio Grande do Sul apontaram contaminação por fungos e ovos de parasitas em amostras de molho de tomate da marca Fugini.

A perícia considerou produtos de lotes diversos e adquiridos em mercados diferentes. "Todos eles têm exatamente a mesma análise para os fungos e os ovos de parasita que foram encontrados", disse Souza.

A contaminação torna o produto impróprio para consumo humano porque alimentos com fungos estão associados a toxinas prejudiciais à saúde, avaliou a perícia em laudo enviado nesta quarta-feira (17) às autoridades.

Entre as consequências, o laudo aponta a piora de quadros alérgicos ou "diversos tipos de infestação nos humanos", detalhou a delegada Jeiselaure de Souza, da 1ª Delegacia de Polícia de Viamão, cidade da região metropolitana de Porto Alegre.

A empresa ainda não foi convocada a se manifestar, o que deve ser feito amanhã, afirmou a delegada. "Agora, o desdobramento da investigação será com a intimação dos responsáveis da empresa, para que venham efetivamente aqui ser interrogados e aí nas próximas semanas, possivelmente, já vamos ter a conclusão deste inquérito", informa Jeiselaure.

À reportagem, a Fugini informou que está deixando de usar conservantes artificiais em seus produtos e alguns ingredientes. Segundo a empresa, esse processo, associado à falta de conhecimento da população, está provocando "rumores infundados" entre consumidores. Ainda de acordo com a companhia, o processo dela é automatizado e o índice de ocorrências é de três em cada milhão.

"Isso não significa, de forma alguma, que o produto tenha um problema de qualidade, mas sim que ele está passando por um processo de oxidação ou decomposição natural, assim como pode acontecer com as frutas, o ovo ou o pão, por exemplo. Esse fato também pode ocorrer pelo armazenamento por período incorreto na geladeira", afirmou a Fugini, em nota à reportagem.

INQUÉRITO NÃO TEM RELAÇÃO COM AVALIAÇÃO DA ANVISA SOBRE MARCA

Em março deste ano, a Anvisa chegou a suspender a venda de produtos da Fugini após "falhas graves" na fabricação dos produtos durante inspeção sanitária na fábrica da empresa. A suspensão caiu em abril após nova visita técnica da inspeção sanitária.

O inquérito em curso envolvendo molhos de tomate da marca foi instaurado em dezembro de 2022 e não tem relação com a decisão da Anvisa, explicou a delegada.

A motivação foi a reclamação de consumidores, que publicaram nas redes sociais vídeos de "corpos estranhos" que saía dos produtos da marca.