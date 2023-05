SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo apresenta nesta sexta (19) as diretrizes de seu plano para atrair investimentos privados no setor de energia. Chamado de PPE, ele terá duas fases e a primeira delas já conta com 21 projetos e investimentos previstos de R$ 16,8 bilhões.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, a primeira etapa está dividida em 12 áreas agrupadas em "eixos estruturantes" (meio ambiente e social, tecnologia, regulação, infraestrutura e mercado).

Dados da InvestSP, agência de promoção de investimentos, indicam 21 projetos em andamento voltados para segmentos como transição energética, inovação tecnológica e sustentabilidade. Juntos, os projetos somam R$ 16,8 bilhões e a expectativa do governo é gerar 4.519 empregos diretos.