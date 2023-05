SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de interromper a privatização de estatais, interferir na Eletrobras e atacar a política monetária do BC, o governo Lula testa, com preocupação, o apetite de investidores privados para o leilão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN), que ocorre nesta sexta (19), na B3, em São Paulo.

O aeroporto potiguar foi o primeiro a ser concedido para a iniciativa privada em 2011. No entanto, dificuldades financeiras levaram a Inframérica, que hoje administra o aeroporto de Brasília, a devolver a concessão -processo iniciado em 2020.

Segundo cálculos preliminares, o grupo possui ainda R$ 500 milhões em investimentos não amortizados, razão pela qual o futuro vencedor do leilão da chamada relicitação de São Gonçalo do Amarante terá de arcar com essa indenização.

Além de avaliar o interesse da iniciativa privada, o leilão servirá de referência para outros dez processos de relicitação em curso no setor de transportes.