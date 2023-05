BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Candidato derrotado do PT ao governo de Santa Catarina na última eleição, Décio Lima assumiu a presidência do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) há um mês por interferência de Lula.

O mandatário pediu que o antecessor, Carlos Melles, abrisse espaço para que o PT comande o órgão. Sob a nova gestão, oferecerá crédito com juros baixos, forma de estimular a economia e pressionar o BC a cortar a Selic, hoje em 13,75% ao ano.

*

PERGUNTA - Qual será o papel do Sebrae diante da retração do crédito?

DÉCIO LIMA - Consolidamos 85% dos empregos, 99% das empresas, e 30% do PIB. Vamos oferecer uma alternativa de crédito, que hoje enfrenta um obstáculo com o BC mantendo os juros mais altos do mundo. Isso contraria qualquer política sensata de crescimento. É perverso especialmente para os pequenos empreendedores. Tomar crédito nesse ambiente é submetê-los à falência.

P - O que farão?

DL - Fundos garantidores. Com a Finep [Financiadora de Estudos e Projetos] está pronto. Colocaremos R$ 80 milhões e ela, R$ 50 milhões. Com esse recurso, a gente oferece R$ 1 bilhão em microcrédito com taxas pequeníssimas, 2,5% ao ano. Com o BNDES, a agenda é maior.

P - Como será?

DL - Temos um banco de crédito, ainda sem aval do BC para funcionar, com R$ 600 milhões no caixa. Usaremos esse dinheiro e, junto com cerca de R$ 1 bilhão vindo do BNDES, criaremos outro fundo para emprestar mais de R$ 10 bilhões. Nessa modalidade, cada real próprio lastreia até R$ 12 em crédito. Estamos buscando saída no Sebrae, enquanto o BC não atende aos interesses do Brasil.

P - Então fechará o banco que nem foi aberto?

DL - Sim. O banco é inviável com essa Selic.

P - Vai precisar do Congresso?

DL - Não. Já tem marco regulatório aprovado [para os fundos].

P - Foi uma orientação dada por Lula para forçar a queda dos juros?

DL - Tudo está dentro da linha de pensamento do governo: gerar emprego.

P - Também considera que o BC deixa os juros elevados por questão política?

DL - Não tenho dúvida. Além disso, o BC fere os princípios de nossa soberania. É uma agressão de mercado injustificável.

P - O sr. defende a troca do presidente do BC?

DL - Não posso personalizar. Nem o conheço [Roberto Campos Netto]. Mas juros dessa natureza inviabilizam o nosso país e deixam, por um bom período, as pessoas com fome e na miséria.

*

RAIO-X

Formação: advogado formado pela Universidade do Vale do Itajaí (SC)

Carreira: Vereador em Itajaí (1993-1997), prefeito de Blumenau (1997-2005), deputado federal pelo PT (2007-2019). Disputou o governo de SC, em 2022, mas foi derrotado

