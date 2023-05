BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, embarca nesta segunda (22) para a Bélgica em uma viagem de cinco dias pelos principais portos do país. A missão foi organizada por terminais portuários brasileiros privados interessados em convencê-lo a tirar a privatização do porto de Santos (SP) do atracadouro.

França suspendeu o processo logo ao assumir o cargo até que o governo avalie melhor o caminho a ser adotado para atrair investimentos ao porto paulista, o maior da América Latina.

A viagem foi organizada pela Associação de Terminais Portuários Privados (ATP), que reúne 31 empresas de grande portes, 61 portos privados, responsáveis por movimentar 60% da carga portuária brasileira.

A ideia é mostrar ao ministro o padrão de gestão dos portos belgas, que têm flexibilidade de administração similar à de um porto privado.

Entre eles estão os portos de Antuérpia (um dos maiores da Europa), Ghent (um dos maiores portos fluviais do continente), Zeebrugges (importante centro de transporte e logística para cargas).

A comitiva conta com 39 integrantes. Pela Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquáticos) farão parte o diretor-geral, Eduardo Nery, e os diretores Alber Furtado, Caio César Farias Leôncio e Wilson Lima.

Representantes de 16 empresas associadas à entidade também compõem o grupo. São eles: Abdalla Advogados, ArcelorMittal, Cargill, Porto Cotegipe, Deme Goup, DPWorld, Ferroport, Porto Imetame, Porto Itapoá, Jan de Nul, Petrobras, Porto do Açu, Portonove, Porto Sudeste, Suzano, TGPM, Transpetro, Vale e VLI.