BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O empresário Chaim Zaher, dono da Estácio e do grupo SEB, que controla outras redes de ensino, busca investidores árabes para levantar até R$ 1 bilhão para a construção do que ele batizou de "Cidade do Agro".

A ideia de Zaher é montar um complexo de mais de 400 mil metros quadrados ao lado da Agrishow, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

A primeira etapa já começou. O Ministério da Educação liberou a licença para o início das atividades da primeira "universidade agrícola", segundo pessoas envolvidas no projeto.

Inicialmente, haverá uma universidade com cursos totalmente direcionados para o agronegócio. As áreas de direito e administração, por exemplo, teriam a grade curricular tradicional, mas direcionados ao segmento.

A ideia, no entanto, é bem mais ampla e envolve, além do centro educacional -menina dos olhos de Zaher-, a construção de um shopping, hotéis, restaurantes, casas de show, uma espécie de Disneylândia do agro no país.

Zaher quer que o local tenha tudo o que um agricultor precisa. Se necessitar de um trator, caminhonete ou peças, ali estarão as lojas da Yamaha, John Deer, entre outras. Caso precise de insumos, como sementes e fertilizantes, haverá um atacadão. Tudo com atendimento especializado.