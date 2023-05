TAIPÉ, TAIWAN (FOLHAPRESS) - O CEO da Tesla, Elon Musk, se encontrou nesta terça (30) em Pequim com o ministro do exterior da China, Qin Gang, em imagem divulgada pela mídia estatal do país.

Segundo o relato oficial, o bilionário enfatizou a posição da Tesla contra "dissociar e romper a cadeia" de suprimentos com a China, política que vem sendo adotada pelo governo americano no setor de tecnologia.

Musk também teria dito que a empresa continuará expandindo os negócios no país asiático, compartilhando as oportunidades de desenvolvimento.

De sua parte, de acordo com o relato, Qin Gang enfatizou a importância de uma relação China-EUA saudável, estável e construtiva.

Segundo o chancelar, a China estaria empenhada em fornecer um ambiente de negócios orientado para o mercado e baseado na lei para as empresas estrangeiras, incluindo a Tesla, para apoiar sua indústria de veículos de nova energia --referência a carros elétricos e híbridos.

O bilionário pediu há cerca de dois meses uma audiência com o novo primeiro-ministro chinês, Li Qiang. Na época, Li recebeu uma série de empresários em Pequim, inclusive o também americano Tim Cook, CEO da Apple. Ainda não há confirmação de que Musk se encontrou também com Li.

Foi Li, então secretário-geral do PC de Xangai, quem viabilizou em 2019 a fábrica da Tesla na cidade, hoje a maior da montadora, tendo respondido por mais de metade de sua produção mundial no ano passado.