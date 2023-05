SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O contribuinte aposentado ou pensionista do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que está obrigado a declarar o Imposto de Renda 2023 ou que constará como dependente na declaração de alguém precisa do extrato de rendimentos para informar os valores pagos pelo instituto em 2022.

A consulta ao informe de rendimentos do INSS pode ser feita em três plataformas, no aplicativo Meu INSS para celular e tablet, no site Meu INSS ou pelo site exclusivo do extrato do IR, que é o extratoir.inss.gov.br. O ano que o contribuinte tem que informar é o de 2022.

O prazo para declarar o IR termina nesta quarta (31). Quem atrasar paga multa mínima de R$ 165,74.

VEJA COMO FAZER A CONSULTA DO EXTRATO DO IMPOSTO DE RENDA 2023

PELO SITE MEU INSS

Acesse meu.inss.gov.br

Clique em "Entrar com gov.br"

Informe o CPF e vá em "Continuar"

Na página seguinte, digite sua senha e clique em "Entrar"

Na página inicial, clique em "Extrato do Imposto de Renda", onde há um leão em azul

O "ano calendário" deve ser 2022; clique sobre o número de benefício e o documento será aberto

Os valores recebidos serão informados na linha "3 - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto Retido na Fonte" ou na linha "4 - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis"

Para salvar, vá até embaixo da tela e clique em "Baixar PDF"

PELO APLICATIVO MEU INSS

PELO SITE EXTRATOIR.INSS.GOV.BR

Acesse o site extratoir.inss.gov.br

Informe número do benefício, data de nascimento, nome do beneficiário e CPF

Marque a caixa "Não sou um robô" e, em seguida, vá em "Consultar"

Aparecerá o extrato do IR

Role até embaixo da página para imprimir

O beneficiário não precisa comparecer a uma agência do INSS para conseguir seu extrato, uma vez que o documento pode ser baixado diretamente pela internet. Outra opção é conseguir o documento no banco onde recebe seu benefício, informa o INSS.