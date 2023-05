BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Sócios no projeto do trem-bala afirmam que o governo Lula tenta uma aproximação, interessado em surfar na onda do empreendimento, que pretende conectar Rio e São Paulo por trens de alta velocidade.

A abordagem, segundo pessoas que participaram das conversas, foi feita antes mesmo da posse, durante a transição e, no mês passado, novamente por meio da Casa Civil.

Representantes do projeto disseram que não há o menor interesse em ter participação do governo.

A posição contraria declaração recente do ministro dos Transportes, Renan Filho. Em entrevista à Folha de S.Paulo, ele disse torcer pelo projeto, mas afirmou que, sem dinheiro público, o projeto não pára em pé.

No entanto, os sócios disseram ao governo que o projeto deverá seguir adiante justamente pela ausência do poder público.

Afirmam que negociam com a Espanha a operação do trem-bala e buscam recursos com fundos de investimento estrangeiros, principalmente árabes dos EUA.

A ideia é levantar R$ 30 bilhões, valor que, com a desvalorização cambial, torna o projeto muito viável -menos de US$ 6 bilhões.

Outros fatores também são preponderantes. O trem-bala é um projeto privado, e não uma concessão pública. Isso significa que o preço do bilhete será livre e não regulado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). A taxa de retorno sobre o investimento também ficará fora do radar da agência, diferentemente do projeto idealizado no governo Dilma Rousseff.

Também pesa o prazo da vigência da autorização já concedida pela ANTT ao projeto: 99 anos. Na concessão, esse prazo seria de 30 anos, período considerado insuficiente para amortizar os investimentos.

O governo, no entanto, ainda segundo relatos, quer ficar perto do projeto.