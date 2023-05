SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Petrobras tem planos para retomar seus investimentos na Bolívia, Venezuela e Guiana. O presidente da estatal, Jean Paul Prates, disse nesta terça-feira (30) em encontro com o presidente boliviano, Luis Arce, que a empresa deve buscar novas oportunidades de negócios na exploração de gás e na transição energética.

"Estamos preparando a Petrobras para uma nova fase em refino. Queremos revisitar países vizinhos, como Bolívia, Venezuela e Guiana, e debatermos alguns pontos como os termos contratuais, novas potencialidades de exploração de gás e a preparação das empresas para a transição energética", disse, em nota.

Prates afirmou que empresas que têm o estado como sócio majoritário, como a Petrobras e a boliviana YPFB, são necessárias para a transição energética no mundo.

A Petrobras também informou que planeja realizar testes industriais em parceria com a Refinaria Riograndense, visando a produção de produtos petroquímicos e combustíveis renováveis. Segundo a empresa, a iniciativa abre caminho para o desenvolvimento de tecnologias de biorrefino no Brasil.

O encontro no Palácio do Itamaraty, em Brasília, também contou com a presença de outros executivos da Petrobras, como o Diretor Executivo de Exploração e Produção, Joelson Falcão, e o Gerente-Executivo de Relações Institucionais, João Paulo Madruga.

Segundo o comunicado da Petrobras, Luis Arce destacou que a Bolívia está à disposição para sentar e buscar soluções conjuntas para os dois países. Prates e o presidente boliviano se reunirão novamente no segundo semestre deste ano, na Bolívia, para tratar dos acordos comerciais entre os países.