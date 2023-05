SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A venda de veículos novos teve queda de cerca de 30% no período de 25 a 30 de maio, na comparação com o mesmo período de abril, mostram dados de mercado obtidos pela reportagem.

De 25 a 30 de abril, foram licenciados 47.815 veículos no país. A maioria foram carros de passeio, mas a conta inclui também outras categorias, como caminhões e ônibus. Já de 25 a 30 de maio, o total foi de 33.417, o que representa 30,1% a menos.

Em 25 de maio, quinta-feira passada, o governo anunciou um plano para reduzir o preço dos carros populares novos por meio do corte de impostos.

As reduções nos preços finais dos veículos vão variar de 1,5% a 10,96% -os descontos serão maiores para os carros mais baratos. Além do preço, dois outros fatores serão levados em conta para determinar o tamanho do desconto: a eficiência energética e a produção nacional.

No entanto, o governo ainda não detalhou como funcionarão os descontos nem a data exata em que entrarão em vigor. Com isso, analistas avaliam que os consumidores estão esperando a chegada dos descontos para fechar a compra de carros novos. Na data do anúncio, foi informado que o detalhamento da medida seria feito em até 15 dias.

"Quando há qualquer anúncio de redução de imposto, as pessoas esperam para ver o que vai acontecer. Com a definição, as coisas devem voltar ao normal. A situação ainda está meio confusa", avalia Joel Leite, diretor da agência Autoinforme.

Leite explica que, tradicionalmente, os emplacamentos na segunda quinzena do mês costumam ser maiores do que na primeira. Em maio, os números ficaram na mesma faixa, na média ao longo do mês.

Isso ocorre porque é comum que as locadoras de veículos, que são grandes compradoras, fechem mais negócios nos últimos dias do mês. Os dados não fazem distinção entre compra por pessoas físicas e empresas.

Algumas montadoras têm feito promoções para tentar reduzir o estoque e movimentar as concessionárias, mas o foco principal está na oferta de taxas mais atraentes no financiamento. As reduções de preço ainda não atingiram o que é previsto pelo governo.

A Renault oferece o Kwid Zen por R$ 66.490, um desconto de R$ 2.500 sobre o preço de tabela. O plano promocional tem entrada de 60,5% (R$ 40.226,45) e 48 parcelas de R$ 799. A taxa é de 0,99% ao mês -o que resulta em juros anuais de 12,55%.

Há, contudo, tarifas de cadastro e registro de contrato, além do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). No fim do contrato, o consumidor terá pago R$ 78.232,05.

Na Citroën, o compacto C3 é anunciado pelo preço sugerido na tabela (R$ 72.990), mas com parcelamento em 72 prestações e entrada de 40% (R$ 29.196). As parcelas ficam em R$ 999, com taxa mensal de 1,19%. O custo total no fim do parcelamento, incluindo as taxas, é de R$ 101.124.

A Fiat anuncia o compacto Mobi por R$ 66.990, um desconto de R$ 2.000 sobre o preço de tabela. Já a Peugeot lançou uma nova versão do 208, chamada Like, que é comercializada por R$ 69.990.

Na Chevrolet, as promoções que começaram logo após o anúncio do governo incluem bônus de R$ 3.000 para o Onix LT, cujo preço foi reduzido de R$ 89.250 para R$ 86.250.