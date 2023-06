SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro registrar crescimento de 1,9% no primeiro trimestre de 2023, na comparação com os três meses anteriores, internautas reagiram nas redes sociais com memes, menções ao agronegócio e críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (1º) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Trata-se do primeiro resultado do indicador no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Depois do bom desempenho, internautas criticaram o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que, em uma tentativa de conter os preços e ancorar as expectativas para a inflação, vem resistindo à pressão do governo para baixar a Selic, a taxa básica de juros, que hoje está em 13,75% ao ano.

Às 12h30 desta quinta-feira (1), o termo "agro" era um dos assuntos mais comentados no Twitter. Alguns usuários contrários ao atual governo comemoraram o desempenho do segmento, que teve alta de 21,6% e puxou a economia no primeiro trimestre, e ironizaram as críticas feitas ao setor.

Um deles chegou a mencionar o arroz orgânico do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). O produto foi citado pelo presidente Lula (PT) em uma entrevista ao Jornal Nacional durante a campanha eleitoral no ano passado. "O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil", afirmou o ex-presidente à época.

O peso da agropecuária na economia do país é de 8%, segundo o IBGE. O avanço do setor foi o maior desde o quarto trimestre de 1996, disse o instituto.