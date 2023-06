SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A expressão "100% integral" está sendo retirada das embalagens de pães, biscoitos e torradas nacionais. No lugar, entram palavras como "vida", "natural" e "nutrição", um reflexo da adaptação das marcas às novas regras da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Desde o dia 22 de abril deste ano, uma nova legislação estabelece que o alimento deve ter, pelo menos, 30% de ingredientes integrais para ser identificado no rótulo como integral. Se descumprir as regras, o fabricante pode ser advertido e multado por infração sanitária e até sofrer interdição do produto e cancelamento de alvará.

A Anvisa deu prazo de 12 meses para adequação dos produtos. Os que foram fabricados antes de a legislação entrar em vigor podem ser comercializados sem os atuais requisitos até o fim de seus prazos de validade. Por isso, é possível encontrar mais de um rótulo para um mesmo pão de cereais.

Marcas como Bauducco, Nutrella, Panco e Wickbold trocaram os nomes de suas linhas de produtos sem ou com menor potencial de farinha branca na receita.

Em sua linha de fermentação natural, a Bauducco substitui no rótulo o "integral" pela porcentagem total de ingredientes integrais presentes no alimento, como estabelece a lei. A empresa afirma que "apoia toda iniciativa que vem para facilitar a informação e dar autonomia ao consumidor".

O regulamento determina que o termo integral não pode estar presente no nome de venda. "Próximo aos dizeres usados para destacar a presença dos ingredientes integrais, deverá ser declarada a porcentagem dos ingredientes integrais, observando o mesmo padrão de fonte, cor, tamanho e contraste", afirma a Anvisa.

A Vale do Sol mudou "a cara" da sua linha "Naturista". A marca publicou um vídeo em suas redes sociais para explicar aos clientes o motivo da mudança. "Agora, passa a ser obrigatório considerar na formulação todos os ingredientes que não são considerados integrais. Como frutas, sementes, castanhas, óleos, fermento entre outros", afirma.

Para ser considerado integral o ingrediente deve ser obtido exclusivamente de um cereal ou pseudocereal -como arroz, aveia, centeio, cevada, milho, quinoa e trigo- e ser submetido a processo tecnológico que não altere a proporção esperada de seus componentes.

A Nutrella alterou o nome de sua linha "100% Integral" para "100% Natural". Entre os ingredientes, os produtos têm castanhas, semente de linhaça e/ou de girassol. De acordo com a Bimbo Brasil, responsável pela marca, os rótulos de pães foram alterados e todo processo foi concluído em 15 de abril deste ano. Para a empresa, uma rotulagem mais transparente é importante para o consumidor tomar decisões mais conscientes.

"As embalagens estão de acordo com a nova legislação vigente e cumprindo os prazos estipulados pelo respectivo órgão regulatório. Caso o consumidor encontre no mercado algum produto com o rótulo antigo, a produção aconteceu antes da data informada", ressalta.

A Panco também usou as redes sociais para informar aos consumidores a adaptação de sua linha "100% Integral" para "Vida 100%".

"Por fora, uma aparência renovada, mas por dentro, o mesmo sabor, qualidade e receita que você já conhece e adora", afirma a marca.

A 100% Integral da Wickbold virou 100% Nutrição. "Uma rica fonte de fibras, com baixo nível de gordura e zero colesterol. Nossos pães são macios e livres de farinha branca, levemente adoçados com açúcar mascavo", diz a propaganda da marca.

Segundo a Anvisa, as novas regras "trarão maior uniformidade ao mercado, considerando que atualmente as empresas adotam critérios próprios para o uso do termo "integral", e facilitarão a escolha do consumidor".

A legislação também vale para massas alimentícias, como macarrões. Porém, neste caso, o prazo para as empresas se adaptarem termina só em 2024.