SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os bancos e as agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) não terão atendimento presencial nesta quinta-feira (8), em virtude das celebrações de Corpus Christi.

A data não é considerada um feriado nacional, mas parte das cidades brasileiras costuma decretar feriado municipal. Os bancos reabrirão na sexta-feira (9), em horário normal, mas as agências do INSS só retomam o atendimento na segunda-feira (12).

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as contas de consumo como água, telefone, luz e outros, e os boletos com vencimento em 8 de junho poderão ser pagas, sem multa, no dia seguinte.

"Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais", explica Walter Faria, diretor-adjunto de serviços da Febraban.

Caso o documento não tenha sido ajustado, a recomendação é que o cliente antecipe o pagamento ou agende por meio dos caixas eletrônicos, internet banking ou aplicativos.

Os clientes devem realizar suas operações pelo internet banking ou pelos aplicativos. Também é possível utilizar os caixas eletrônicos, mas é preciso verificar o horário de abertura das salas de autoatendimento dos bancos.

Durante esses quatro dias, a pessoa que quiser fazer agendamento, tirar dúvida ou solicitar serviço ou benefício do INSS deve procurar a central de atendimento 135 ou acessar o aplicativo ou o site do Meu INSS. É preciso ter conta no portal gov.br para atendimento virtual. Já o telefone 135 estará disponível das 7h às 22h de quinta-feira (8) a sábado (10).

A ligação é gratuita apenas de telefone fixo ou para quem mora em Brasília (DF) e tem telefone celular da operadora Claro. Quem usa celular de outras praças e operadoras terá a cobrança de uma ligação local.

Na semana passada, o governo federal anunciou ponto facultativo para servidores federais em 9 de junho. Nos estados e municípios, cada local também pode decretar a mesma medida para os servidores.

*

Veja quais são as datas consideradas feriados nacionais:

- 1º de janeiro (domingo): Confraternização Universal

- 7 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa

- 21 de abril (sexta-feira): Tiradentes

- 1º de maio (segunda-feira): Dia do Trabalho

- 7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil

- 12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida

- 2 de novembro (quinta-feira): Finados

- 15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República

- 25 de dezembro (segunda-feira): Natal

SAIBA PEDIR A APOSENTADORIA PELO MEU INSS:

1 - Acesse o app ou site Meu INSS

2 - Informe CPF e senha de acesso (se não tiver senha, será necessário criar)

3 - Clique no botão "Novo Pedido"

4 - Digite a opção que você busca; ao inserir "aposentadoria", por exemplo, aparecerão os tipos de aposentadorias

5 - Clique na aposentadoria escolhida e informe seus dados

6 - Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções

7 - Ao final, anote o número de protocolo; também é importante informar email e celular para receber as informações sobre a tramitação do seu pedido

COMO ACESSAR A CONTA BANCÁRIA FORA DA AGÊNCIA

O cliente pode acessar sua conta-corrente ou poupança por meio de aplicativos de celular do seu banco e pelo internet banking com segurança, para realizar diversos serviços. Entre eles estão:

- Pagamento de contas

- Consulta de saldos e extratos

- Transferências financeiras

- Agendamento de pagamentos

- Pix: criação de chaves, pagamentos de contas, compras e extrato

- Contratação de serviços e empréstimos

- Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2023

- Cartões: solicitação e consulta de fatura do cartão de crédito

- Limite de crédito

- Crédito imobiliário

- Comprovantes de transações bancárias