SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Despegar, dona da Decolar, retomou o plano de abertura de lojas físicas da marca e anunciou o início da operação dos primeiros estabelecimentos no Brasil e na Argentina para o segundo semestre deste ano. Segundo o CCO (chefe da área comercial) da companhia, Marcelo Grether, São Paulo e Rio de Janeiro serão prioridade, mas há possibilidade de expansão para o interior do país.

"Em 2022, nós anunciamos que estávamos analisando o tema. Agora, estamos anunciando que, durante o segundo semestre, vamos ter a abertura dessas lojas. No nosso plano de trabalho, estamos buscando locações para ter lojas próprias", disse.

Ainda segundo Grether, a empresa também fará uma busca para encontrar possíveis franqueados. "Procuramos locações, tanto na Argentina quanto no Brasil, para abrir tendas ou lojas próprias operadas por nós. Mas há alguns locais, tanto no Brasil quanto na Argentina, onde é melhor operar com franquias."

O anúncio faz parte de uma estratégia da companhia para atuar em todos os canais -offline e online- e expandir sua operação no Brasil.

O Grupo Despegar vem abocanhando negócios brasileiros nos últimos anos. Depois de comprar a fintech Koin por US$ 4 milhões (mais de R$ 20 milhões, à época) em 2020, a empresa argentina adquiriu, no ano passado, a agência online ViajaNet e também a startup Stays.net, que faz gestão de canais digitais do mercado de aluguel para temporada.

Segundo Gether, embora a companhia não tenha nenhuma loja física no Brasil e na Argentina, duas outras marcas adquiridas pela empresa atuam com estabelecimentos em outros países da América Latina.

No México, o grupo de turismo Best Day, comprado pela Despegar em 2020, possui 120 pontos de venda em 18 estados, de acordo com a empresa. Junto com o Brasil, o país é o principal mercado da companhia argentina, com 59% das reservas brutas no primeiro trimestre.

Já a Viajes Falabella, adquirida em 2019, tem 81 pontos de venda espalhados por Chile, Peru e Colômbia.

"Nós sempre pensamos no mundo digital, sempre fomos online. A Despegar aprendeu muito de lojas físicas com outras marcas que foi adquirindo, e essa aprendizagem nos levou à conclusão de que foi uma boa experiência", afirma Gether.

De acordo com o executivo, mesmo com a abertura de lojas físicas, o digital continuará sendo o principal canal da Despegar.

Ainda não há uma data exata para que os estabelecimentos físicos da empresa passem a funcionar no Brasil, mas, segundo Gether, a expectativa é que abertura aconteça em meados do próximo semestre.

Veja as aquisições da Despegar:

Viajes Falabella

Ano: 2019

Investimento: US$ 27 milhões

Fatia adquirida: 100%

Koin

Ano: 2020

Investimento: US$ 4 milhões

Fatia adquirida: 84%

Best Day

Ano: 2020

Investimento: US$ 56,5 milhões

Fatia adquirida: 100%

Stays.net

Ano: 2022

Investimento: US$ 3 milhões

Fatia adquirida: 51%

ViajaNet

Ano: 2022

Investimento: US$ 15 milhões

Fatia adquirida: 100%

Fonte: Decolar

RAIO-X | DESPEGAR

1º trimestre de 2023

Receita líquida: US$ 158,7 milhões (R$ 781,14 milhões)

Ebitda: US$ 17,3 milhões (R$ 85,15 milhões)

Funcionários: 4.500