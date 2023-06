SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Comerciantes de bares e restaurantes estão otimistas com o Dia dos Namorados, celebrado na próxima segunda (12). É o que mostra um levantamento feito pela Abrasel-SP (associação do setor em São Paulo) com mais de 2.000 estabelecimentos no estado paulista.

A grande maioria dos empresários (75%) disse esperar aumento no faturamento em relação à mesma data do ano passado. Para 58% do total de entrevistados, o crescimento deve ser de até 30%.

O Dia dos Namorados é a segunda data comemorativa mais importante do setor, atrás apenas do Dia das Mães.

A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 31 de maio. Segundo a entidade, muitos bares que normalmente fecham às segundas vão abrir no dia 12 para atender a demanda.

Apesar do otimismo, a Abrasel-SP afirma que o setor ainda não se recuperou completamente das consequências do fechamento compulsório provocado pela pandemia.

Segundo a pesquisa, 23% dos comerciantes disseram que tiveram prejuízo em abril, percentual que se manteve estável em relação ao mês de março. Outros 37% afirmaram que tiveram lucro, e 39% revelaram que trabalharam em equilíbrio.