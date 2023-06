SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O quinto e penúltimo lote de pagamento do abono salarial do PIS/Pasep 2023 será liberado nesta quinta-feira (15). Trabalhadores de empresa privada nascidos em setembro e outubro, e servidores públicos com cartão de inscrição do Pasep com último dígito 6 ou 7 serão os contemplados.

Os valores serão disponibilizados na Caixa Econômica Federal (no caso do PIS) e no Banco do Brasil (para o Pasep). A quantia estará disponível até 28 de dezembro deste ano. Para receber, no entanto, o profissional precisa atender as regras do programa.

O valor a se pago depende da quantidade de meses de trabalhados no ano-base. O máximo a receber é de um salário mínimo. Com o aumento do mínimo para R$ 1.320 em 1º de maio, o valor do abono salarial também mudou e será maior.

*

CONFIRA O CALENDÁRIO DO PIS/PASEP EM 2023

VEJA AS DATA DE PAGAMENTO DO PIS

Nascidos em - Recebem a partir de - Recebem até

Janeiro e fevereiro - já foi pago - 28/12/2023

Março e abril - já foi pago - 28/12/2023

Maio e junho - já foi pago - 28/12/2023

Julho e agosto - já foi pago - 28/12/2023

Setembro e outubro - 15/06/2023 - 28/12/2023

Novembro e dezembro - 17/07/2023 - 28/12/2023

Fonte: Caixa Econômica Federal

VEJA AS DATAS DE PAGAMENTO DO PASEP

Final da inscrição - Recebem a partir de - Recebem 28/12/2023 até

0 - já foi pago 28/12/2023

1 - já foi pago,28/12/2023

2 e 3 - já foi pago - 28/12/2023

4 e 5 - já foi pago - 28/12/2023

6 e 7 - 15/06/2023 - 28/12/2023

QUANTO VOU RECEBER DO PIS/PASEP?

Meses trabalhados - Valor do abono (em reais)

1 - 110

2 - 220

3 - 330

4 - 440

5 - 550

6 - 660

7 - 770

8 - 880

9 - 990

10 - 1.100

11 - 1.210

12 - 1.320

COMO SABER SE TENHO DIREITO AO PIS/PASEP?

Tem direito ao abono do PIS/Pasep o trabalhador que, no ano-base de 2021:

- Exerceu atividade remunerada com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2021

- Recebeu até dois salários mínimos, em média

- Está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos

- Teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais e no eSocial

COMO CONSULTAR O PIS/PASEP?

Para saber se vai receber, o trabalhador pode fazer a consulta ao benefício por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br.

VEJA O PASSO A PASSO NA CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL

PELA INTERNET

1 - Acesse o site https://servicos.mte.gov.br/spme-v2/#/login e clique em "Entrar com gov.br"

2 - Faça login com seu CPF e senha cadastrados no portal gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site

3 - Em seguida, clique em "Abono Salarial"

4 - Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício

PELO APLICATIVO

1 - No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha. Se você já tiver o aplicativo instalado, faça a atualização dele.

2 - Faça login com seu CPF e senha cadastrados no portal gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site.

3 - Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial"

4 - Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber

COMO FAZER A CONSULTA AO ABONO E PAGAMENTO?

A consulta ao pagamento do PIS pode ser feita pelo:

- App CAIXA Tem

- App CAIXA Trabalhador

- Atendimento telefônico da Caixa: 0800-7260207

- Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

- Portal www.gov.br

COMO É O PAGAMENTO DO ABONO DO PIS NA CAIXA?

- Quem tem conta-corrente ou conta-poupança na Caixa receberá o crédito automaticamente

- Por crédito pelo Caixa Tem, em conta poupança social digital

- Nos caixas eletrônicos, nas casas lotéricas e nos correspondentes CAIXA Aqui utilizando o Cartão Social e senha

- Nas agências da Caixa, apresentando um documento oficial de identificação

NO CASO DO PASEP, A CONSULTA ESTÁ LIBERADA PELO:

- Pelo Alô Trabalhador: telefone 158

- APP Carteira de Trabalho Digital

- Por meio do Consulte/Receba seu PASEP

COMO É O PAGAMENTO DO ABONO DO PASEP NO BANCO DO BRASIL?

- Quem tem conta-corrente ou conta-poupança no Banco do Brasil, receberá o crédito automaticamente

- Para quem não tem, o saque deve ser feito no guichê de caixa em qualquer agência do Banco do Brasil