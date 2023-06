SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A LFF (Liga Forte Futebol) corre contra o tempo para viabilizar um adiantamento de R$ 375 milhões aos clubes parceiros e diminuir a insatisfação interna, criada após uma série de promessas financeiras que não se concretizaram por problemas burocráticos.

A situação já virou piada entre cartolas, que chamam a LFF de Liga do Faz Fiado e ameaçam migrar para a Libra se o dinheiro não sair em breve.

No final de maio, a Forte Futebol anunciou que a XP faria o adiantamento dos valores. Ela assessora a venda da liga ao fundo norte-americano Serengeti Asset Management e a LCP (Life Capital Partners).

Essa foi uma forma de manter a atração dos clubes contra o flerte deles com o Mubadala, poderoso fundo dos Emirados Árabes que negocia a compra dos direitos da Libra (Liga do Futebol Brasileiro), rival da LFF.

Ambos disputam uma fatia dos direitos de transmissão dos clubes a partir de 2025, ano em que a TV Globo deixa de ter a exclusividade do Campeonato Brasileiro.

O negócio pode movimentar quase R$ 5 bilhões se uma das duas ligas conseguir atrair os 40 times das séries A e B. Caso isso não aconteça, a oferta cai para menos da metade.

Segundo envolvidos no processo, o acordo de adiantamento dos R$ 375 milhões pela XP já estava negociado com os 26 clubes da LFF e deve ser liberado ainda neste mês.

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza e integrante da LFF, nega impasse relativo aos pagamentos e diz que a Forte Futebol segue na busca por um entendimento entre os clubes.

"O que sempre foi discutido dentro da LFF é que os clubes receberiam o dinheiro do adiantamento após a assinatura dos documentos, o que está para acontecer em breve. Estamos muito próximos do acordo e do valor ser adiantado pela XP", disse o cartola.

O que atrasa o processo, segundo pessoas que participam das negociações pela LFF, é a regularização de toda a documentação que envolve a transferência dos direitos da liga para a Serengeti -já em fase final-, além da aprovação do negócio pelos conselhos dos clubes.

Atualmente, 26 equipes integram o Forte Futebol, entre eles Atlético Mineiro, Athletico Paranaense, Fluminense e Internacional. Na Libra, que conta com 18 clubes, estão medalhões como Corinthians, Flamengo, São Paulo e Palmeiras.

Procurada, a XP não quis comentar.