SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) nomeou 986 novos servidores para atuar como técnicos do seguro social em todo o país. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (15). A lista completa está disponível em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-pres/inss-n-52-de-14-de-junho-de-2023-489851779.

Os profissionais nomeados têm até 30 dias para tomar posse. Por lei, devem começar a trabalhar em até 45 dias. No entanto, a expectativa é que a maioria assuma os postos o quanto antes, já que foi um concurso concorrido -com mais de 1 milhão de inscritos- e o instituto tem pressa em começar a sanar o déficit de funcionários.

O anúncio de nomeação de servidores foi feito pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi, por meio de suas redes sociais em 7 de junho. A autorização para a nomeação, no entanto, foi publicada apenas na segunda (12).

"Excelente notícia! Estamos avançando e, com este novo reforço, vamos trabalhar para reestabelecer a dignidade dos brasileiros que procuram a Previdência Social", escreveu Lupi.

Em seu site, o INSS divulgou uma lista de vagas por estado somando 1.003 postos a serem preenchidos. No entanto, no Diário Oficial da União, há a convocação de 986 novos servidores. No caso dos demais, há questões sendo resolvidas na Justiça e a nomeação pode sair em breve.

A previsão é de contratar até 3.385 novos funcionários enquanto durar a validade da seleção, que é de até um ano, a partir da data final de homologação.

Os funcionários terão jornada de 40 horas semanais, com salário inicial de R$ 5.905,79. A remuneração inicial de até R$ 5.905,79 corresponde ao valor do vencimento básico de R$ 712,61, mais a GAE (Gratificação de Atividade Executiva), de R$ 1.140,18, a GDASS (Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social), que poderá chegar a R$ 3.595, além de auxílio-alimentação de R$ 458.

DÉFICIT DE SERVIDORES DO INSS CHEGA A 23 MIL

A contratação dos novos profissionais é esperada há alguns anos, em virtude da falta de servidores para atendimento ao cidadão. O INSS tinha, em setembro de 2022, 14,5 mil técnicos do seguro social. O déficit chegava a 23 mil servidores em todo o país, entre os cargos de técnico e analista.

O resultado final do concurso foi oficializado pelo órgão no início de maio, após curso de formação dos novos servidores. O processo teve início em setembro de 2022, com a publicação do edital. A seleção recebeu mais de um milhão de candidatos.

As inscrições e todo o processo de seleção foram feitos pelo Cebraspe e o resultado de cada fase pode ser acompanhado online, no site cebraspe.org.br.

VEJA QUANTOS SERVIDORES DEVEM SER NOMEADOS EM CADA ESTADO

Estado - Servidores

Acre - 10

Alagoas - 13

Amapá - 11

Amazonas - 57

Bahia - 51

Ceará - 25