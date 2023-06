SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O WhatsApp, o Instagram e o Facebook, redes sociais da Meta, ficaram instáveis na tarde desta sexta-feira (16). O Downdetector, plataforma que reúne relatos de instabilidade em sites e aplicativos, teve um pico de reclamações sobre a dificuldade de acesso aos três serviços.

Por volta das 16h desta sexta, a plataforma tinha cerca 6.800 indicações sobre o WhatsApp. O nome do aplicativo de mensagens também figurava nos trending topics do Twitter nesse horário, com muitos usuários relatando problemas para enviar mensagens de áudio.

O Instagram, com 1.300 reclamações no Downdetector, e o Facebook, com cerca de 400, também apresentavam instabilidade. "No momento, o Facebook está fora do ar para uma manutenção obrigatória, mas deve voltar em alguns minutos. Agradecemos sua paciência enquanto melhoramos o site", dizia uma mensagem na rede social.

Procurados, o Instagram e o WhatsApp não comentaram até a publicação desta reportagem.

Whatsapp