SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta sexta-feira (16), o Brasil chegou a 36 casos confirmados de gripe aviária, todos em aves silvestres. Há ainda 13 investigações em andamento. As informações são do sistema criado pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) para acompanhamento de focos do vírus.

O site é atualizado todos os dias, às 13h e às 19h, e pode ser consultado por qualquer pessoa. "À medida que for necessário, o Mapa continuará aperfeiçoando a ferramenta para facilitar o acesso às informações para toda a população brasileira", afirma o ministério.

O ministério alerta a população para que não recolham as aves que se encontrarem doentes ou mortas, mas acionem o serviço veterinário mais próximo para evitar que a doença se espalhe.

O governo federal afirma que o Brasil continua livre da influenza aviária na criação comercial e mantém seu status de país que não tem a doença perante a Organização Mundial de Saúde Animal, exportando seus produtos para consumo de forma segura.