RIO VERDE, GO (FOLHAPRESS) - A venda de um terço de uma vaca num leilão realizado na última sexta-feira (16) bateu recorde mundial e confirmou a elevação dos preços de gado de elite comercializados no Brasil a patamares milionários. Com o valor de venda, R$ 6,993 milhões, o preço total do animal pode chegar a cerca de R$ 21 milhões.

O negócio foi fechado num leilão HRO Experience Embryo, em Arandu (SP), e envolveu a vaca Viatina-19 FIV Mara Móveis, que já era um dos animais da raça nelore mais caros comercializados em leilões.

Em 2022, durante a Expozebu, principal evento da pecuária do país e que acontece em Uberaba, metade da vaca tinha sido vendida por R$ 3,99 milhões (R$ 4,17 milhões, atualizados pela inflação), o que indica um valor total, em valores corrigidos, de R$ 8,34 milhões.

A posse do animal era compartilhada desde o leilão do ano passado na cidade mineira entre dois sócios, Casa Branca Agropastoril e Agropecuária Napemo, que decidiram comercializar um terço do animal no leilão da última sexta. Viatina-19 FIV Mara Móveis tem 53 meses e é considerada uma das melhores vacas nelore da história.

A compra do animal foi feita pela Nelore HRO, de Arandu, que passou a ser sócio da Casa Branca e da Napemo, de Uberaba (que havia comprado metade da vaca no ano passado). Serão pagas 30 parcelas de R$ 233.100.

Os valores envolvidos são muito altos e colocam o gado de elite comercializado no país num novo patamar. A vaca resultou, nos últimos 12 meses, em negócios que alcançaram R$ 6,849 milhões, incluindo prenhezes e bezerra, segundo a Casa Branca.

Por meio de sua assessoria, a diretora da empresa, Fabiana Marques Borrelli, disse que é uma "sensação fantástica" compartilhar a genética de Viatina-19 com a HRO.

Viatina-19 nasceu em 17 de janeiro de 2019 e é filha de Landau da Di Gênio, que em 2018 teve 50% de seus direitos vendidos por R$ 1,26 milhão (R$ 1,69 milhão, corrigidos pela inflação). Também filha de Landau, Sophie Ourofino foi comercializada por R$ 1,59 milhão (R$ 1,86 milhão) num leilão virtual em 2021.

Animais como a Viatina-19, grande campeã na Expoinel Minas de 2020 a 2022, entre outros prêmios, são extremamente valorizados no mercado por terem consistência genética, pedigree consagrado e características produtivas que vão se refletir no campo.

O objetivo do melhoramento genético é que o animal transfira a genética aos seus descendentes e que eles produzam mais carne em menos tempo e menor espaço, o que significa maior lucratividade aos pecuaristas.

Na Expozebu deste ano, foram gerados R$ 140 milhões em 35 leilões e quatro shoppings de animais, o que representou um crescimento de 26% em relação ao faturamento da feira pecuária no ano passado.

Um dos animais, a vaca Strela FIV do Mura, teve 50% de seus direitos comercializados por R$ 2,569 milhões.