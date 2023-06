BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) anunciará nesta terça-feira (27) que o Plano Safra 2023/2024 irá somar R$ 364,22 bilhões para o financiamento da atividade agropecuária de médio e grandes produtores.

Ainda nesta quarta (28), Lula irá apresentar o volume de recursos destinados ao crédito rural para a agricultura familiar.

A expectativa, segundo integrantes do governo, é que o valor total do plano fique entre R$ 420 bilhões e R$ 430 bilhões ?o que representaria um recorde e forte aumento em relação ao pacote anterior, que somou R$ 340,9 bilhões lançados por Jair Bolsonaro (PL) para a safra 2022/2023.

Na cerimônia no Palácio do Planalto nesta terça, o presidente estará acompanhado do ministro Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária). Na quarta, será a vez do ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).

Segundo o governo, a parte do plano lançada nesta terça é 27% maior do que a da safra anterior (R$ 287,16 bilhões no ano passado).

As taxas de juros para custeio e comercialização serão de 8% ao ano para os produtores enquadrados no Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural). Para os demais, serão de 12% ao ano.

Para investimentos, as taxas de juros variam entre 7% e 12,5% ao ano., de acordo com o programa.

Lula também incluiu no plano uma redução extra para produtores que adotarem práticas sustentáveis e quiserem tomar crédito para custeio.

O corte é de 0,5 ponto percentual para produtores rurais que já estão com o CAR (Cadastro Ambiental Rural) analisado.

Se o produtor adota medidas como produção orgânica ou agroecológica e bioinsumos, poderá conseguir outra redução de 0,5 ponto percentual na taxa de juros.

Ou seja, se preencher os dois requisitos, a queda será de 1 ponto percentual.