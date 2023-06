SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Google anunciou nesta terça-feira (27) um recurso para se orientar dentro de locais fechados e movimentados como estações de metrô e aeroportos na cidade de São Paulo. O serviço começa a funcionar em Cumbica nas próximas semanas ?a empresa não especificou data.

A aplicação usará inteligência artificial (IA) para oferecer direções a partir de imagens coletadas pela câmera. Vídeo exibido durante o Google for Brasil, principal evento da empresa no país, mostrou uma pessoa com smartphone na mão apontando rumo a corredores e lojas ?o programa mostrava o caminho para chegar ao local de embarque.

A dificuldade, até então, era que o sinal de GPS tem origem em satélites e, por isso, não funciona em locais fechados. Com a IA, esse problema é contornado.

Depois do aeroporto de Guarulhos, os próximos locais a receberem a função chamada de "Google Indoor View" serão as estações de metrô Pameiras-Barra Funda e Paraíso.

O Google lançou também um recurso de visualização imersiva em pontos turísticos brasileiros. É possível visitar os arredores de locais como Cristo Redentor, Masp (Museu de Arte de São Paulo), Catedral de Brasília e Centro do Dragão do Mar, em Fortaleza.

O clima que aparece na simulação varia de acordo com a previsão do tempo para o dia escolhido. Informações de tráfego também aparecem na simulação. Para fazer o passeio tridimensional, é preciso abrir o Google Maps e clicar no ícone "Immersive View" (visão imersiva, em inglês).

As imagens multidimensionais são criadas com IA a partir de imagens aéreas e bilhões de fotos do Google Street View, ferramenta que permite visualizar lugares a partir de fotos. O recurso foi a única novidade da conferência anual do Google realizada em 10 de maio a chegar ao Brasil. A empresa pretende que a funcionalidade funcione em qualquer ponto do mapa.

A novidade do Google Maps havia sido anunciada sem data de lançamento durante a conferência de maio e já estava nos planos da empresa desde 2022. Na ocasião, o presidente-executivo do Google, Sundar Pichai, afirmou que, com a simulação, usuários se planejarão com mais detalhes para passeios turísticos, para evitar imprevistos.

Vice-presidente do Google Maps, Yael Maguire veio presencialmente ao Brasil e foi o único porta-voz estrangeiro no evento. Ele apresentou um passeio nos arredores do Masp, que disse planejar visitar.

MAIOR EVENTO DA EMPRESA NÃO CITA DATA PARA LANÇAR CHATBOT

O principal evento do Google no país terminou sem menções ao chatbot Bard, concorrente do ChatGPT. Executivos do gigante das buscas no país não citaram data de lançamento no país. A versão atualizada da IA (Inteligência Artificial) geradora de texto foi o grande anúncio da conferência anual da empresa, mas deixou o Brasil de fora.

O Google trabalha na versão em português do Bard, segundo o engenheiro-chefe da área de buscas Bruno Pôssas. Ele não quis comentar por que o Brasil está excluído da lista de acesso ao Bard.

Na sua conferência anual, em maio, o Google lançou seu chatbot concorrente do ChatGPT, Bard, em 180 países, mas deixou o Brasil e membros da União Europeia de fora do pacote.

Brasil e países europeus têm entrado em embates com as big techs em temas como regulação de inteligência artificial, práticas anticoncorrenciais e combate às fake news.

O Google teve de atrasar os planos de lançar o Bard na Europa após a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda declarar que a empresa entregou informações insuficientes sobre como vai proteger a privacidade de cidadãos europeus, segundo o site Politico.

Na saída do evento, o presidente do Google no Brasil, Fabio Coelho negou que o atraso no país tenha a ver com LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). "As nossas soluções de IA generativa vão chegar ao Brasil ainda neste ano. A gente está passando por um processo de curadoria, de análise, de aperfeiçoamento para que isso chegue bem ao Brasil."

Na América Latina, Argentina, Bolívia, Chile, Equador, México, Paraguai e Peru estão entre os países com acesso à ferramenta. Entre os países lusófonos, Moçambique e Angola, por exemplo, também estão na lista contemplada pelo lançamento.

É possível acessar a versão em inglês do Bard com o uso de VPNs, tecnologia que mascara o endereço de navegação e permite, por exemplo, simular um acesso da Argentina.

Pôssas afirmou que o Google pretende anunciar outras novidades com base em inteligência artificial nas próximas semanas. Não falou quais nem quando.