SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Novo sistema de metas de inflação, bilhões de China e Rússia por lítio da Bolívia e outros destaques do mercado nesta sexta-feira (30).

**NOVO SISTEMA DE METAS**

O Brasil terá um novo sistema de metas de inflação a partir de 2025. O anúncio foi feito nesta quinta (29) pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento).

ENTENDA

Daqui a um ano e meio, o BC terá que perseguir seu objetivo de forma contínua, e não mais anual, como é hoje. A decisão era esperada pelo mercado, que vê a autoridade monetária já atuando dessa forma na prática.

Segundo Haddad, a mudança começa a valer a partir de 2025 porque é quando acaba o mandato do atual presidente do BC, Campos Neto.

Mais cedo, o chefe da autarquia havia dito que o aperfeiçoamento do sistema é "interessante". Haddad, porém, afirmou que o tema não foi levado ao CMN (Conselho Monetário Nacional), onde Campos Neto tem voto, porque foi uma decisão "de governo".

A única decisão do CMN, que também tem votos de Haddad e de Tebet, foi definir a meta de inflação de 2026 em 3% ?como manda a regra atual.

COMO É

- Desde 1999, o BC busca cumprir uma meta de inflação acumulada de janeiro a dezembro, que é definida previamente pelo CMN.

- Se a inflação do ano ficar abaixo ou acima do alvo e do intervalo de tolerância (hoje em 1,5 ponto percentual), o presidente do BC detalha em carta aberta como o problema deve ser resolvido.

COMO VAI FICAR

- O BC vai passar a mirar um objetivo olhando sempre para frente.

- A meta de 3% será considerada cumprida se o indicador ficar entre 1,5% e 4,5% (considerando o intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos).

O QUE AINDA FALTA DEFINIR

- O prazo para trazer a inflação à meta ?outros países costumam adotar o horizonte de 24 meses.

- O formato de prestação de contas (como a carta aberta, que deixará de existir).

**CHINA E RÚSSIA NO LÍTIO DA BOLÍVIA**

A China se aliou com a Rússia para fechar dois contratos bilionários para a exploração de lítio na Bolívia, país que tem a maior reserva do mineral no mundo, sendo boa parte dela ainda não extraída.

EM NÚMEROS

A estatal de energia nuclear russa Rosatom e a empresa privada chinesa Citic Cuoan Gruop irão investir US$ 1,4 bilhão (R$ 6,8 bilhões) para a produção de carbonato de lítio ?100 mil toneladas anuais do insumo a partir de 2025.

Em janeiro, a fabricante de baterias chinesa CATL havia selado um acordo de US$ 1 bilhão (R$ 4,9 bilhões) para produzir 25 mil toneladas de carbonato de lítio por ano no país.

Em todos os casos, a estatal local faz parte da parceria com os sócios estrangeiros.

ENTENDA

O lítio é uma matéria-prima muito importante no contexto da transição energética. Ele está presente nas baterias de íon-lítio, utilizadas em carros elétricos, e é essencial para expandir o armazenamento de energia em outros sistemas.

Um exemplo é a geração renovável. Ao guardar a energia gerada pelas fontes solar e eólica, as baterias de lítio garantem uma oferta constante, não apenas quando há sol ou vento ?algo essencial para a China, país ainda dependente do carvão.

POR QUE IMPORTA

A disputa pelo lítio na América Latina é a nova fronteira do duelo geopolítico entre as duas potências globais.

A China, que produz cerca de três quartos das baterias de íon-lítio no mundo, tem feito parcerias com os países da América Latina para a produção local de suprimentos.

Os EUA, ao verem o avanço da rival na região, tentam correr atrás do prejuízo priorizando um plano para formar uma cadeia de abastecimento mineral para suas companhias.

Triângulo do Lítio: é assim chamada a região entre Bolívia, Chile e Argentina que abriga 61% das reservas do mineral no planeta.

Em números de produção, porém, a Austrália liderou o mercado no ano passado, com 47%, seguida por Chile (30%) e China (15%).

**DÊ UMA PAUSA**

Para assistir: ?Flamin' Hot: O Sabor que Mudou a História?, no Star+

Para se somar às produções que contam histórias sobre pessoas que criaram produtos marcantes, como os recentes ?Air? e ?Tetris?, chegou neste mês no streaming o longa sobre Richard Montañez, um zelador que afirma ter criado o sabor picante do salgadinho Cheetos.

Dirigido por Eva Longoria, o filme mostra como Montañez (Jesse Garcia), um americano com raízes mexicanas, teve a ideia de desenvolver salgadinhos apimentados para atrair o crescente mercado latino.

SIM, MAS...

A história é contada com base em um livro escrito por Montañez, que se tornou executivo da companhia. Uma reportagem de 2021 do Los Angeles Times, porém, afirmou que ele havia falsamente assumido o crédito pela criação do Flamin 'Hot Cheetos.

Em resposta, a PepsiCo disse que ?atribui o lançamento e o sucesso do Flamin 'Hot Cheetos e outros produtos a várias pessoas que trabalharam na PepsiCo, incluindo Richard Montañez?.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

MERCADO

Shein vai começar a produzir peças no Rio Grande do Norte em julho. Governadora também afirma que estado entrou no programa de equilíbrio fiscal.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Caixa processa Pedro Guimarães por forçar funcionário a comer pimenta e chamá-lo de 'bambi'. Segundo processo, funcionário foi coagido a comer pimenta e ouviu comentários homofóbicos do ex-presidente.

MERCADO

GPA rejeita oferta de US$ 836 mi de magnata Gilinski por Éxito.Proposta de US$ 836 milhões (R$ 4 bilhões) fez ações do varejista brasileiro dispararem 13%.

SUSTENTABILIDADE

Hidrogênio verde pode ser chave para a reindustrialização do Brasil. Com alto potencial produtivo, país pode se tornar exportador do combustível nos próximos anos.