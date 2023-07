SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende lançar o novo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) na terceira semana de julho, em algum dia no período de segunda-feira (17) e sábado (22). É o que tem dito Miriam Belchior, secretária-executiva da Casa Civil, em reuniões com ministros e técnicos da gestão federal.

Nesta segunda-feira (3), a Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), ligando Ilhéus, na Bahia, a Figueirópolis, no Tocantins, foi anunciada como primeira obra a compor o novo PAC.

A ministra Simone Tebet, do Planejamento, anunciou que haverá "um novo PAC, que não vai ser um PAC". Ou, mais precisamente, "uma política de investimentos, não só de investimentos públicos, mas também de parceria com a iniciativa privada".