SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Usuários relatam nesta terça-feira (11) que o ChatGPT, robô de conversas com inteligência artificial da OpenAI, está fora do ar.

Problemas no login ou para obter respostas. Alguns usuários relataram nas redes sociais que inserem comandos e recebem como resposta uma mensagem de erro. Outros dizem nem conseguir logar no sistema.

Downdetector registra mais de 5.000 queixas. Site especializado que rastreia interrupções de várias plataformas mostra aumento no número de reclamações desde as 9h (horário de Brasília) de hoje.

À reportagem, OpenAI respondeu que está ciente do problema e está investigando. É possível consultar o status da plataforma nesta página.

O QUE É O CHATGPT

Inteligência artificial simula conversas humanas e tem milhões de usuários em todo o mundo.

O chatbot (robô de conversas em português) é um modelo base do GPT (Generative Pre-Trained Transformer). A interface do usuário é um aplicativo de chat simples.

Assim como enviar mensagens instantâneas para um amigo, basta digitar perguntas ou comandos na caixa de texto e o ChatGPT, através da inteligência artificial, responderá tudo em formato de texto.

As respostas oferecidas são formadas com base no que a inteligência aprendeu anteriormente e do reconhecimento de padrões.

Os dados usados são limitados a 2021.