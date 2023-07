CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A Mega-Sena sorteia, nesta quarta-feira (19), um prêmio estimado em R$ 50 milhões. Se alguém acertar sozinho as seis dezenas, vai levar toda a bolada para casa já com o Imposto de Renda descontado. O UOL fez um levantamento de itens de luxo que poderiam ser adquiridos, caso o vencedor tenha vontade de gastar toda a bolada apenas com isso.

IATE EM MADEIRA

Um iate produzido em Dubai lembra os antigos "dhows", barcos a vela que ainda são utilizados no Golfo Pérsico. A embarcação é revestida com um tipo de madeira chamada teca e tem 24 metros de comprimento.

O estaleiro Bush & Noble afirma que é o maior superiate construído em madeira no mundo. Tem seis cabines e decorado com objetos de luxo importados da Itália.

O valor é estimado em R$ 48 milhões.

HOTEL COM PRAIA PRIVATIVA

Dá comprar um hotel que está disponível na Harbour Island, nas Bahamas. O valor do hotel é de, aproximadamente, R$ 49 milhões.

Ocupando uma área total de 37 mil metros quadrados, a propriedade tem uma faixa de praia privativa de 53 metros de extensão. O prédio principal fica em uma parte mais alta do terreno, com uma vista privilegiada. Tem acomodações para 11 hóspedes, com algumas pequenas casas em estilo rústico.

AVIÃO DE ZÉ FELIPE

O cantor Zé Felipe ganhou uma aeronave da esposa Virginia Fonseca. O modelo, um Cessna Citation Excel, está avaliado em R$ 50 milhões.

O avião tem capacidade para até oito passageiros, mas pode ser totalmente personalizado. É considerado uma aeronave de médio porte. Alcança até 800km/h.

APARTAMENTO NA FRANÇA

Uma mansão que fica próxima à embaixada dos Estados Unidos em Paris está à venda. O preço estimado do apartamento é de R$ 50 milhões.

A propriedade tem 330m² e fica no terceiro andar de um prédio. Ao todo tem quatro suítes mais dois banheiros, cozinha em conceito aberto e decoração com itens de luxo. A vista dá para os jardins do Hôtel de l'Elysée.