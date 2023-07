SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A plataforma de inteligência artificial para WhatsApp LuzIA chegou ao Brasil nesta quarta-feira (19). O serviço fundado na Espanha agora pode ser chamado pelo telefone +55 11 97255-3036.

A plataforma responde a pedidos via texto simples por meio do modelo de linguagem do ChatGPT, o GPT-3.5, e cria imagens a partir da IA geradora Stable Diffusion. LuzIA também transcreve áudios de até 10 minutos com o uso do Whisper, da OpenAI, a criadora do ChatGPT.

A plataforma de WhatsApp já estava disponível para qualquer país em que funcione o aplicativo de mensagens. A LuzIA também está no Telegram.

A principal novidade, de acordo com o chefe-executivo da LuzIA, Álvaro Higes, é a capacidade de ter o contato inicial em português.

Para evitar fraudes, a conta original de Luzia tem número verificado no WhatsApp, com selo verde ao lado do nome.

Segundo a empresa, os comandos enviados pelos usuários são processados de forma anônima pela inteligência artificial e usados para treinamento sem o nome e número de telefone da pessoa.

Para ativar a função de transcrição, basta enviar um áudio a LuzIA -a resposta com o conteúdo em texto é automática. A funcionalidade é útil, por exemplo, para ouvir mensagens faladas durante reuniões.

A geração de imagens é acionada pela palavra "imagine." LuzIA pede um momento para criar a ilustração pedida e então envia um arquivo -a imagem, de baixa fidelidade, vem com selo de origem da IA.

"A LuzIA é pensada na simplicidade de uso, não sendo necessário que as pessoas decorem comandos específicos para usá-las", diz Higes à reportagem.

A plataforma está disponível em 40 países e reuniu 3,5 milhões de usuários, de acordo com a própria empresa.