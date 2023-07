SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse durante entrevista à BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, que atualmente os bancos ganham com o Pix.

No início da implementação do sistema de pagamentos instantâneo e gratuito pelo Banco Central, havia expectativa de que o Pix substituiria transferências bancárias por TED e DOC, prejudicando os grandes bancos, que muitas vezes cobram taxas para as transações.

"Acho que a gente hoje pode dizer que os bancos de uma maneira geral ganham com o Pix. Primeiro porque você teve 9 milhões de contas novas abertas por causa do Pix. E segundo porque você consegue fazer mais produtos na plataforma de uma forma mais barata do que eram feitos anteriormente".

Durante a entrevista, transmitida pela BlackRock em sua conta do YouTube nesta quinta-feira (20), mas gravada no dia 13 de junho, Campos Neto também falou dos benefícios da digitalização do sistema financeiro.

"A tecnologia é o instrumento mais democratizante que tem no mundo. Com a tecnologia você consegue massificar acesso, massificar participação e massificar dados".

O presidente do Banco Central criticou o fato de, hoje, os dados estarem mais nas mãos das empresas do que das pessoas, e afirmou que ferramentas como o Pix, o open finance e a moeda digital têm como objetivo homogeneizar e padronizar os dados para facilitar o acesso pela população.