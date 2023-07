SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A TIM fechou uma parceria com a Apple que possibilitou à operadora oferecer serviços da empresa e reduzir os preços dos iPhones em mais de 50%.

O anúncio oficial deve ser feito ainda nesta semana pela TIM, mas a operadora já iniciou os descontos em sua loja oficial. Um dos celulares mais recentes da Apple, o iPhone 14 está à venda por R$ 4.999 com 256 GB de memória. No site da empresa de tecnologia, o aparelho custa R$ 8.599, o que representa um desconto de 41,9%.

Já o iPhone 14 com 128 GB de armazenamento passou a ser negociado por R$ 3.999 pela TIM, redução de 47,4% em relação aos R$ 7.599 do site do Apple. É possível parcelar o valor em até 12 vezes sem juros.

Os descontos serão válidos por três meses, de acordo com a operadora de celular, e também foram estendidos para modelos mais antigos como iPhone 13 com 128 GB, que é vendido por R$ 3.499 na TIM (na Apple custa R$ 5.699), e o iPhone 12 com 256 GB, que teve uma queda de 58,3%, com o preço de R$ 2.999 na operadora, enquanto o site da Apple vende o mesmo modelo por R$ 7.199.

A redução está disponível para quem assinar o plano pós-pago TIM Black Família de 100 GB, com custo de R$ 294,99 mensal. Ele também será oferecido para os assinantes do TIM Black Família de 50 GB, mas o preço não foi divulgado. O plano permite ser compartilhado entre o titular e mais três dependentes.

Além dos aparelhos mais baratos, a operadora de telecomunicações passa a disponibilizar serviços como Apple Music, Apple TV, iCloud (armazenamento de dados em nuvens) e Arcade (games)

O pacote de serviço disponibilizado no plano pós-pago para os clientes da TIM é vendido como Apple One pela empresa de tecnologia e custa entre R$ 34,90 e R$ 79,90 por mês, no site oficial da Apple.

Para anunciar a parceria, a TIM deve lançar uma campanha publicitária nesta quinta-feira (27), que terá o ator Rodrigo Santoro como protagonista.