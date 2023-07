SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fazendas do ex-presidente do Brasil João Goulart foram colocadas em leilão no Rio Grande do Sul.

A terceira geração de descendentes decidiram leiloar duas das propriedades, 47 anos após a morte dele. O primeiro leilão encerrou nesta sexta-feira (28), às 15h e o segundo vai até o dia 11 de agosto, às 11h.

Juntas, as fazendas somam quase 5 mil hectares, e estão avaliadas em R$ 254 milhões. Segundo o site no qual o leilão está hospedado, há uma mensagem queesclarece que a venda não é fruto de decisão judicial.

"A família decidiu vender as duas fazendas. À vista com valor reduzido. Comprou, pagou levou. Não é judicial", diz o texto.

A Fazenda Cinamomo, localizada em Itaqui (RS), possui 2.727 hectares e será leiloada por R$ 173.900.787,20. Segundo o site, a propriedade tem 90% de sua área agricultável e ideal para o cultivo de grãos.

"A Fazenda atualmente é utilizada para a criação de gado, oferecendo uma estrutura completa e adequada para essa atividade. Com mangueira completa, composta por palanques de Pau Ferro e Listões de Ipê", diz o anúncio.

Já a Fazenda Presidente João Goulart possui 2.121 hectares e será leiloada por R$ 80.716.195,20. A propriedade fica na cidade de Itacurubi (RS), com 55% de terras destinadas à agricultura e 45% para a pecuária.

"Um destaque importante da Fazenda Presidente João Goulart é a presença de açudes em todas as invernadas de vertente, o que garante o abastecimento de água em abundância", indica o anúncio.