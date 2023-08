SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As medidas de incentivo à comercialização de automóveis novos se refletiram nos licenciamentos de julho. Os resultados confirmam a tendência de crescimento registrada nos últimos dias do mês anterior.

Na comparação com junho, houve alta de 24,5% nas vendas de carros de passeio, categoria em que estavam os principais modelos beneficiados pelos descontos.

A redução de preços chegou a R$ 10 mil nesse segmento, que fechou o mês com 176,8 mil unidades emplacadas, de acordo com dados do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores).

No total, foram registrados 225,6 mil veículos novos em julho, número que inclui leves e pesados. Somente nesta segunda (31) foram licenciadas 13,3 mil unidades -possivelmente devido às compras feitas pelas locadoras, que geralmente se concentram nos últimos dias úteis de cada mês.

Como ainda há unidades em processo de registro, o mês de agosto também deve apresentar bons números de vendas. A produção, contudo, deve se manter sem grandes variações: os veículos vendidos faziam parte do então crescente estoque das montadoras. O resultado do último mês será divulgado na próxima semana pela Anfavea (associação das montadoras).

Segundo a consultoria Jato Dynamics, o carro mais vendido de julho foi o Volkswagen Polo, que teve 16,5 mil emplacamentos. O Hyundai HB20 aparece na segunda colocação (12,1 mil). Ambos são hatches compactos, segmento que cresceu 43,7% na comparação entre os meses de julho de 2023 e de 2022.

A picape Fiat Strada, que é considerada um veículo comercial leve, caiu para a terceira posição após meses na liderança. O modelo teve 10,4 mil unidades vendidas no último mês.

No acumulado do ano, a venda de veículos leves e pesados soma 1,22 milhão de unidades -alta de 11,3% em relação aos primeiros sete meses de 2022.

Os bons resultados do Polo durante o período de descontos fizeram a Volkswagen rever os planos de paralisação na linha de montagem de Taubaté (interior de São Paulo).

A montadora desistiu de suspender temporariamente os contratos de trabalho de 800 funcionários na fábrica na unidade. A parada teria início nesta terça (1º) e se estenderia por cinco meses.

"Em razão do desempenho positivo do modelo Polo, a Volkswagen do Brasil decidiu ajustar as medidas de flexibilidade para a fábrica de Taubaté (SP), cancelando o lay-off previsto para iniciar em 1º de agosto, com duração de dois meses para um turno de produção, e aplicando férias coletivas de dez dias para os dois turnos da unidade, iniciando em 31/7", diz a nota divulgada pela fabricante no dia 23.

Montadoras e revendedores aguardam por uma nova rodada de incentivos para venda de carros no último trimestre do ano, mas ainda não há definição do que será feito.

Há também ansiedade por uma redução sequencial da taxa básica de juros, que vai influenciar nas vendas a pessoas físicas por meio de financiamento.