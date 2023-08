RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta sexta-feira (11) que o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) terá responsabilidade fiscal, mas sem descuidar da área social.

A declaração ocorreu durante a cerimônia de lançamento do Novo PAC, no Rio de Janeiro.

"Vamos ter responsabilidade fiscal, ambiental, mas o foco é cuidar do social, de gente", disse.

Costa associou casos de obras paradas no Brasil nos últimos anos a uma suposta falta de compromisso do governo federal com estados após a gestão Dilma Rousseff (PT).

O ministro também defendeu a parceria com a iniciativa privada e conclamou empresários a apresentarem projetos.

"Não significa o Estado substituir a iniciativa privada", disse Costa. "É atuar como facilitador".

