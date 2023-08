SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo federal lança nesta sexta-feira (11) o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que prevê R$ 1,7 trilhão em investimentos divididos em R$ 612 bilhões do setor privado, R$ 371 bilhões do Orçamento Geral da União, R$ 362 bilhões em financiamentos e R$ 343 bilhões de empresas estatais, tendo como carro-chefe projetos da Petrobras.

O Novo PAC é uma das principais vitrines do governo Lula 3 e terá nove eixos: defesa, transportes, infraestrutura urbana, água para todos, saúde, educação, inclusão digital e conectividade, transição e segurança energética e infraestrutura social. O PAC, porém, terá início com a execução de obras que estão paradas.

VEJA LISTA DE OBRAS PREVISTAS NA CIDADE DE SÃO PAULO

- Construção de 54 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, sendo 18 de cada uma das três faixas do programa

- Retomada de 7437 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida

- Extensão da Linha 2 Verde do Metrô - Trecho Vila Prudente - Penha - Guarulhos

- Extensão da Linha 9 da CPTM - Grajaú/Varginha

- Retomada de obras do Terminal Itaquera

- Retomada de obras no Complexo Paraisópolis

- Retomada de obras de drenagem para prevenção a desastres no Alto Tietê

- Retomada de obras de contenção de encostas em áreas de risco

- Retomada de obras de infraestrutura para Educação Básica (creches, escolas, quadras e coberturas de quadras)

- Retomada de obras no Novo Hospital Universitário da Unifesp

- Retomada de soluções para radioterapia no Hospital São Paulo

- Ampliação de capacidade de laboratórios centrais, municipais e de pesquisa