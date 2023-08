SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, disse que a responsabilidade dos bancos estatais será financiar R$ 371 bilhões do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Esse é o valor previsto de desembolso com recursos do Orçamento da União, segundo números apresentados pela Casa Civil.

Mercadante afirmou que Banco do Brasil e Caixa melhoraram suas propostas e que já estão garantidos R$ 440 bilhões para financiar o programa.

Os dados apresentados pelo governo mostram uma previsão de R$ 362 bilhões em financiamentos para o programa.

No evento de lançamento do programa, afirmou que os bancos públicos não vão competir com o setor privado, mas ajudar a viabilizar esses projetos.