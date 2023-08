SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou seu discurso no lançamento do Novo PAC chamando a atenção de pessoas na plateia do Teatro Nacional do Rio de Janeiro que vaiaram políticos de outros partidos presentes ao evento.

"Quando fazemos um ato como esse, não é para nós do PT, não é para nós do governo, é para a sociedade brasileira. Eu me sentiria muito deprimido se um dia eu fosse em um ato em Goiás, convidado pelo [governador Ronaldo] Caiado, e o pessoal me vaiasse", disse Lula.

O presidente mencionou as presenças do governador do Rio, Cláudio Castro (PL) na plateia, e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ambos vaiados durante o evento.

"O Arthur Lira foi nosso adversário desde que o PT foi fundado. Nós vamos continuar sendo adversários", afirmou, dizendo que o presidente da Câmara não estava lá como adversário político, mas como presidente de um Poder do qual o Executivo depende para governar.

"Não é o Lira que precisa de mim, eu é que preciso dele, quando os ministros mandam seus projetos para colocar em votação", disse Lula.