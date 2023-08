SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O consumidor que comprou ou doou notas fiscais em abril deste ano no estado de São Paulo pode requisitar a partir desta quarta-feira (16) os créditos do programa Nota Fiscal Paulista.

A Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) liberou mais de R$ 40 milhões, sendo que R$ 18,4 milhões são para pessoas físicas que doaram ou pediram a inclusão de seu CPF em notas fiscais.

As entidades beneficentes participantes do programa receberão R$ 21,6 bilhões, os condomínios terão R$ 19 mil e os contribuintes do Simples contarão com R$ 458,1 mil liberados. No total, mais de 14 milhões de pessoas físicas ou jurídicas terão créditos disponíveis por um ano.

Os valores expiram em 15 de agosto de 2024 e serão perdidos pelos consumidores, caso não seja feita a transferência. O valor mínimo pago pela operação é de R$ 0,99.

Com a cota liberada neste mês, o programa atingiu a marca de R$ 300 milhões em créditos entregues neste ano. O mês com maior valor liberado foi abril, com R$ 58,4 milhões.

Para saber se recebeu o crédito, a pessoa deve acessar o aplicativo oficial da Nota Fiscal Paulista, digitar o CPF ou CNPJ, colocar a senha cadastrada e solicitar a opção desejada. Em seguida, a transferência do valor pode ser feita para uma conta-corrente ou conta-poupança com o nome do titular do CPF ou CNPJ. A operação também pode ser realizada pelo site do programa.

VEJA O PASSO A PASSO PARA TRANSFERIR OS CRÉDITOS DA NOTA PAULISTA

1 - Acesse o site portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp

2 - Informe o CPF e a senha, clique em "Não sou um robô" e vá em "Acessar"

3 - Na próxima página, do lado esquerdo, acima, aparecerá o seu saldo. Vá em "Sacar"

4 - Escolha se o crédito vai ser em conta-corrente ou conta-poupança

5 - Confira a conta cadastrada ou cadastre uma; a conta bancária deve ser em seu nome

6 - Depois, escolha o valor que quer transferir, informe-o em "Valor" e vá em "Confirmar"

7 - Aparecerá uma mensagem informando que o valor será creditado na conta informada em até 20 dias; clique em "Efetuar transferência"

8 - O sistema fornecerá um número de controle, anote-o e clique em "OK"

PARA QUEM ESQUECEU A SENHA

O consumidor que se esqueceu da senha deve acessar o site do programa e clicar em "Esqueci minha senha". Ao digitar seu CPF e clicar em "OK" serão apresentadas três opções:

- Envio de frase para lembrar a senha (por email)

- Envio de endereço de página para cadastramento de nova senha (por email)

-E, por último, a opção "Recadastrar". O estado sugere usar essa opção em último caso, por exemplo, se o consumidor esqueceu a senha e mudou o email. Por questões de segurança, essa opção requer envio de correspondência ou comparecimento ao Procon, Poupatempo ou no posto fiscal da Secretaria da Fazenda (é preciso agendar o atendimento) para desbloquear a senha. A medida é tomada para evitar fraudes e criação de contas falsas. O agendamento de atendimento, presencial ou online, é feito por meio da página https://senhafacil.com.br/agendamento/#/home.

A cada mês expiram novos créditos, por isso, os consumidores devem fazer a transferência mês a mês. Para quem ainda não é inscrito no Nota Fiscal Paulista, é possível se cadastrar.

COMO SE CADASTRAR NO PROGRAMA

1 - Acesse o site da Nota Fiscal Paulista

2 - Clique em "Cadastro Pessoa Física"

3 - Preencha as informações solicitadas

4 - Clique em "Não sou um robô" e em "Avançar"

5 - O cadastro é com o CPF e a senha criada pelo contribuinte