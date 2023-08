SOROCABA, SP (FOLHAPRESS) - O Cebraspe encerra às 18h desta segunda-feira (28) as inscrições do concurso público para o MEC (Ministério da Educação). São 220 vagas para o cargo de técnico em assuntos educacionais, com remuneração de R$ 6.255,90 e carga horária de 40 horas semanais. As inscrições devem ser feitas no site da organizadora.

A taxa de inscrição é de R$ 80 e o cargo exige formação superior em qualquer área do conhecimento em instituição reconhecida pelo MEC. Serão 165 vagas para concorrência geral, 44 para pretos e pardos e 11 para pessoas com deficiência.

Quem optar pela concorrência por cota de cor/raça deverá passar pelo processo de heteroidentificação, na qual é feita uma avaliação pessoal, para que a banca avalie se realmente é preto ou pardo.

Se o candidato não for reconhecido como negro ?que engloba pretos e pardos?, poderá seguir concorrendo com os demais inscritos na ampla concorrência.

Os técnicos em assuntos educacionais são responsáveis pela realização de atividades pedagógicas, de orientação educacional, administração escolar e administração sanitária, mas sob a supervisão de algum superior.

A aplicação das provas será no dia 8 de outubro, em Brasília (DF). O horário ainda não foi informado.

Serão duas provas, uma objetiva e outra discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A objetiva terá 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos.

Elas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico das folhas de respostas. Cada questão correta somará um ponto.

Será reprovado quem fizer menos de dez pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos, tiver menos de 21 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos e/ou menos de 36 pontos nas duas provas.

O concurso irá classificar o dobro de candidatos. Ao todo, serão 330 aprovados na ampla concorrência, 22 na cota por deficiência e 88 para negros.

O prazo de validade da seleção é de dois anos, a contar da data final de homologação. Quem for classificado ainda poderá ser convocado neste prazo.

Os aprovados serão contratados para trabalhar na sede do MEC na capital federal.

OUTRAS 2.480 VAGAS SÃO PLANEJADAS PELO GOVERNO

O governo federal tem 2.480 novas vagas em concursos públicos planejadas para 2023. Segundo a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, 20 órgãos federais irão realizar concursos nos próximos meses.

Haverá ainda 546 nomeações de seleções já realizadas. Os salários de entrada das novas oportunidades variam de cerca de R$ 6.000 a R$ 21 mil.

Entre os órgãos que terão concursos em breve estão agências reguladoras, Tesouro Nacional, CVM (Comissão de Valores Mobiliários), Banco Central e Ministério da Justiça. Também serão abertas vagas em duas carreiras transversais.