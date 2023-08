BRASÍLIA, DF E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha de S.Paulo questionou os presidentes de Câmara dos Deputados e Senado Federal, além dos líderes partidários, de governo, de oposição, de minoria e de maioria de ambas as Casas sobre a proposta do Ministério da Fazenda de taxar empresas de brasileiros no exterior (offshores).

O projeto é uma das prioridades do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Foram 39 parlamentares procurados, ao todo, dos quais 25 responderam e negaram ter offshores em seus nomes e 14 não se pronunciaram.

Os deputados e senadores dispostos a falar, no entanto, divergem sobre a taxação de empresas abertas no exterior.

Entre os 25 parlamentares que responderam à reportagem, 12 dizem ser a favor do projeto, nove afirmam ainda não ter opinião formada e apenas 4 já se disseram contrários.

VEJA O QUE DISSERAM OS LÍDERES DA CÂMARA

Adriana Ventura (Novo-SP) - Sem resposta - Sem resposta

Altineu Côrtes (PL-RJ) - Sem resposta - Sem resposta

André Figueiredo (PDT-CE) - Não - A favor

André Fucuca (PP-MA) - Não - Sem posição formada ou aguarda o texto

Antonio Brito (PSD-BA) - Sem resposta - Sem resposta

Arthur Lira (PP-AL) - Não - A favor

Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) - Não - Contra

Elmar Nascimento (União Brasil-BA) - Não - Sem posição formada ou aguarda o texto

Fabio Macedo (Podemos-MA) - Não - Sem posição formada ou aguarda o texto

Felipe Carreras (PSB-PE) - Não - A favor

Fred Costa (Patriota-MG) - Não - Sem posição formada ou aguarda o texto

Governo, José Guimarãoes (PT-CE) - Não - A favor

Guilherme Boulos (Psol-SP) - Não - A favor

Hugo Motta (Republicanos-PB) - Sem resposta - Sem resposta

Isnaldo Bulhões (MDB-AL) - Sem resposta - Sem resposta

Maioria, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) - Sem resposta - Sem resposta

Minoria, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) - Sem resposta - Sem resposta

Oposição, Carlos Jordy (PL-RJ) - Não - Contra

Zeca Dirceu (PT-PR) - Não - A favorOs envolvidos com offshores costumam abri-las em países onde as regras tributárias são menos rígida e não é necessário declarar dono, origem e destino do dinheiro.

Na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), se disse à favor do projeto. Outros cinco líderes de bancada estão na mesma posição, quatro dizem ainda não ter posição e dois afirmam ser contrários ao texto. Sete não responderam à Folha de S.Paulo.

VEJA O QUE DISSERAM OS LÍDERES DO SENADO

Carlos Portinho (PL-RJ) - Não - Contra

Cid Gomes (PDT-CE) - Sem resposta - Sem resposta

Eduardo Braga (MDB-AM) - Não - Sem posição formada ou aguarda o texto

Eduardo Girão (Novo-CE) - Sem resposta - Sem resposta

Efraim Filho (União Brasil-PB) - Não - Sem posição formada ou aguarda o texto

Fabano Contarato (PT-ES) - Não - A favor

Governo, Jaques Wagner (PT-BA) - Não - A favor

Izalci Lucas (PSDB-DF) - Não - Contra

Jorge Kajuru (PSB-GO) - Não - A favor

Maioria, Renan Calheiros (MDB-AL) - Não - A favor

Mecias de Jesus (Republicanos-RR) - Não - Sem posição formada ou aguarda o texto

Minoria, Ciro Nogueira (PP-PI) - Sem resposta - Sem resposta

Oposição, Rogério Marinho (PL-RN) - Sem resposta - Sem resposta

Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) - Sem resposta - Sem resposta

Otto Alencar (PSD-BA) - Não - A favor

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) - Não - Sem posição formada ou aguarda o texto

Tereza Cristina (PP-MS) - Não - Sem posição formada ou aguarda o textoO presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirma aguardar o texto para se posicionar. Nesta Casa, cinco senadores se dizem favoráveis ao projeto, cinco, não ter posição, e dois, contrários. Cinco não retornaram o pedido de informação da reportagem.

Entre os líderes do Congresso, apenas Randolfe Rodrigues (sem partido), respondeu e se disse à favor da taxação de offshores. Flávio Bolsonaro (PL-RJ), da minoria, e Daniella Ribeiro (PSD-PB), da maioria, ficaram em silêncio.

VEJA COMO VOTAM OS LÍDERES DO CONGRESSO

Governo, Randolfe Rodrigues (sem partido) - Não - A favor

Maioria, Daniella Ribeiro (PSD-PB) - Sem resposta - Sem resposta

Minoria, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - Sem resposta - Sem resposta