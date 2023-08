SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 123milhas informou que deu início nesta segunda-feira (28) a um plano de reestruturação interna, dez dias depois que foi deflagrada uma crise na plataforma de turismo, com o fim da emissão de pacotes e passagens promocionais.

A companhia informou ainda, por meio da sua assessoria de imprensa, a redução do tamanho da equipe "para se adequar ao novo contexto da empresa no mercado".

A 123milhas não informou a extensão do corte, mas relatos na rede social LinkedIn informam se tratar de uma demissão em massa. Pelo menos 90 pessoas, entre coordenadores, supervisores e analistas, das áreas administrativa, financeira e de tecnologia, foram demitidas.

A empresa não informa quantos funcionários possui. No seu perfil no LinkedIn, a 123Milhas afirma ser uma empresa de "até 5.000 funcionários".

"Essa difícil decisão faz parte das medidas para mitigar os efeitos da forte diminuição das vendas. A empresa está trabalhando para, progressivamente, estabilizar sua condição financeira", diz a nota enviada pela assessoria.

A empresa também suspendeu a negociação com milhas aéreas por parte da HotMilhas, outra empresa do grupo. Ao entrar no site da empresa, o cliente se depara com o aviso "Atenção! As vendas de milhas estão temporariamente suspensas".

A 123milhas é ainda dona da Maxmilhas, negócio adquirida em janeiro deste ano que, até o momento, não relatou mudanças na operação.

De acordo com a 123milhas, "por conta de uma forte queda das vendas de sua controladora, a 123milhas, atrasou o pagamento a clientes previsto para 25/08 e suspendeu temporariamente o serviço de compra de milhas em sua plataforma".

De acordo com o site especializado no mercado aéreo Aeroin, muitos consumidores que venderam suas milhas pelo HotMilhas não estão recebendo os pagamentos no prazo devido.

"A empresa está fazendo todos os esforços possíveis para regularizar a situação e honrar os compromissos firmados. A Hotmilhas é referência no mercado e espera contar com a confiança de seus clientes para superar essa situação", diz a empresa.

123milhas, HotMilhas e Maxmilhas têm praticamente 100% do mercado de comércio de milhas aéreas no país, um negócio que só existe no Brasil. A crise desencadeada no último dia 18 pode levar a um colapso do setor.

A reportagem tem tentado entrevista com os donos, os irmãos Augusto Júlio Soares Madureira e Ramiro Júlio Soares Madureira, mas até o momento não foi atendida.