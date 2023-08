BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os irmãos Ramiro e Augusto Júlio Soares Madureira, sócios da 123milhas, faltaram novamente nesta quarta (30) à sessão da CPI (Comissão Parlamentar Inquérito) de Pirâmides Financeiras.

Eles alegaram ter uma reunião na mesma hora com o ministro do Turismo, Celso Sabino (União) e que por isso não poderiam participar da reunião. O encontro não está na agenda pública do ministro.

Os dois eram esperados nessa terça (29) na CPI, mas eles não foram e justificaram a falta dizendo que não tinham sido formalmente convocados pela comissão.

Agora os membros da CPI precisam decidir o que fazer para garantir a presença dos sócios da 123milhas. Uma possibilidade na mesa é a condução coercitiva dos dois.

Na sessão desta quarta os parlamentares aprovaram a convocação de cinco executivos da companhia e outros três que são de subsidiárias ou da holding da 123milhas.

A agência de turismo virtual vive uma crise desde que anúnciou o fim das passagens e pacotes promocionais no início de agosto.

Nessa terça, a empresa pediu recuperação judicial e declarou dívidas de R$ 2,308 bilhões. Caso seja aceito, os clientes da companhia podem ser os últimos a receber os valores devidos.

Se um pedido de recuperação judicial é aceito, a companhia consegue evitar a cobrança de dívidas e ganha tempo para organizar um plano de pagamento. A empresa pede a suspensão pelo prazo de 180 dias de ações de credores e consumidores que tenham ido à Justiça após a interrupção de serviços.

Na segunda (28), a 123milhas já tinha anunciado uma reestruturação, com corte de pessoal. O número de demissões não foi informado, mas a Folha de S.Paulo apurou que são cerca de 200 desligados. A empresa suspendeu ainda o site HotMilhas, de venda e compra de milhas aéreas.