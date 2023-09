SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira abriu em alta nesta terça-feira (12) após a divulgação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de agosto, que veio abaixo do esperado pelo mercado. O dólar também avança no Brasil, com investidores operando com cautela enquanto aguardam dados de inflação dos Estados Unidos.

Às 10h37, o Ibovespa subia 0,77%, operando aos 117.794 pontos, enquanto o dólar avançava 0,47%, cotado a R$ 4,953.

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta terça que a inflação oficial do Brasil acelerou para 0,23% em agosto, após subir 0,12% em julho. Mesmo com a aceleração, o índice ficou abaixo da mediana das previsões do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam variação de 0,28%.

Com os novos dados, o índice oficial acumulou inflação de 4,61% em 12 meses. Nesse recorte, a alta era menor, de 3,99%, até julho.

O chefe de renda variável da A7 Capital, Andre Fernandes, destaca a qued nos preços de alimentação no domicílio, que recuaram 1,26%, e a desaceleração da inflação do setor de serviços, que vinha apresentando resiliência.

"O número é positivo para o mercado. Vemos que a curva de juros [futuros] está caindo após a divulgação do dado. Isso pode reforçar as apostas do mercado para um corte de 0,75 ponto percentual [na Selic] para a reunião [do Copom] de dezembro. Já para a próxima reunião, o cenário segue inalterado para um corte de 0,50 ponto na Selic", diz Fernandes.

Já Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, diz ter mais cautela sobre os próximos passos dos juros no Brasil.

"Ainda que o setor de serviços tenham se mostrado melhor que o esperado, não apostamos que isso alterará o ritmo do corte de juro, que deverá seguir em 0,50 ponto por reunião", afirma Sanchez.

A Ativa manteve inalterada sua projeção para o IPCA de 2023 em 5,1%, acima do teto da meta de inflação.

Para Rafael Costa, analista da BGC Liquidez, o resultado do IPCA de agosto corrobora para um cenário de queda consistente da inflação.

"O grupo que mais explicou essa surpresa para baixo foi alimentação, mas os serviços também apresentaram boa composição. A leitura foi favorável e reforça um cenário de desinflação consistente devido às baixas leituras nos serviços e nos núcleos", diz Costa.

Com a repercussão dos dados de inflação locais, a Bolsa brasileira operava em alta impulsionada principalmente por Vale e Petrobras, que subiam 0,39% e 0,56%, respectivamente, que são apoiadas pela alta das commodities no exterior.

Nos EUA, investidores operam em cautela enquanto aguardam a divulgação de dados de inflação do país, prevista para quarta-feira (13), em busca de pistas sobre as próximas decisões sobre juros do Fed (Federal Reserve, o banco central americano).

Para a próxima reunião, que ocorre na semana que vem, a projeção é que o Fed mantenha inalterados os juros do país. O temor do mercado, porém, é sobre possível altas ainda neste ano, aposta que ganhou força após a recente subida dos preços do petróleo e dados econômicos fortes nos EUA.

Nesse cenário, o dólar também registrava alta no Brasil, mesmo após os dados positivos de inflação no país.