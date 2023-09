SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Via anunciou na noite desta terça-feira (12) a aprovação, em assembleia geral extraordinária, da mudança de nome da companhia para Grupo Casas Bahia S.A.

A empresa também disse que retomará o slogan histórico da Casas Bahia: "Dedicação total a você".

A companhia vai alterar ainda o código da ação negociada em Bolsa, de VIIA3 para BHIA3, a partir do pregão do dia 20 de setembro.

Segundo comunicado ao mercado, as mudanças "reforçam a estratégia da companhia de focar no DNA da sua principal bandeira, resgatando o histórico de bons resultados das categorias core [principais], nas quais somos especialistas e reconhecidos como destino de compras".

Além da Casas Bahia, fazem parte do mesmo grupo as marcas Ponto, Extra.com e Bartira.

A assembleia para decidir sobre as mudanças tinha sido adiantada pela empresa na semana passada, no mesmo comunicado em que a companhia anunciou o lançamento de uma oferta subsequente de ações primária.

Na terça-feira passada (5), a Via anunciou que protocolou junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) um pedido para distribuir 778.649.283 novas ações. Usando a cotação do papel na data anterior, de R$ 1,26, a empresa estimou levantar quase R$ 1 bilhão com o follow-on.

Nesta terça-feira (12), contudo, conforme a reportagem apurou, a demanda pela oferta já excede em R$ 600 milhões essa estimativa inicial.

A mudança de nome e a oferta de novas ações acontecem em meio a um período delicado enfrentado pela companhia e por todo o setor.

Com um alto endividamento e em um contexto macroeconômico desafiador, de juros altos e inadimplência das famílias, a Via, agora Grupo Casas Bahia, está buscando se reestruturar para melhorar seus números operacionais.