SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começou a ligar para segurados que aguardam perícia para concessão de benefício por incapacidade temporária há mais de 45 dias, benefício conhecido como auxílio-doença. A ligação, que passou a ser feita desde esta segunda (25), será feita para remarcar atendimento, confirmar ou antecipar agendamento de perícia médica ou avaliação social sem perícia médica presencial, apenas com a apresentação de atestado médico.

As chamadas serão realizadas pelo número para (11) 2135-0135, que substitui o antigo número utilizado pela central de atendimento da Previdência Social. Esse número não recebe chamada telefônica e não possui WhatsApp.

Caso haja dúvida da autenticidade da ligação ou de possibilidade de golpe, o cidadão pode fazer uma chamada gratuita para o número 135, que irá enviar uma mensagem para o celular do segurado pelo número 28041 para confirmar a legitimidade da chamada.

O INSS informa, em comunicado, que não entra em contato com o segurado para solicitar número de documentos, foto para comprovar a biometria facial, número de conta-corrente ou senha bancária. Caso o contato seja feito pelo instituto, serão eles que informarão os dados do segurado.

Qualquer ligação solicitando informações ou foto de documento em nome do INSS trata-se de golpe.

Atualmente, 1,1 milhão de pessoas estão na fila de pedidos de benefícios que precisam passar por perícia médica, sendo:

? 627 mil perícias médicas iniciais

? 250 mil avaliações de exames para BPC (Benefício de Prestação Continuada) para pessoa com deficiência

? 300 mil de outras perícias

Em entrevista à reportagem, Alessandro Stefanutto, o novo presidente do INSS, afirma que vê a fila de espera do INSS como um sintoma estrutural de uma doença que tem de ser curada.

PRAZO

Segundo informações da Agência Brasil, o prazo máximo de duração do benefício por meio do atestado médico (Atestmed) é de 180 dias. Caso tenha o benefício negado, o segurado tem o prazo de 15 dias para realizar novo requerimento.

O envio da documentação necessária para a concessão do benefício por incapacidade temporária deverá ser feito por meio dos canais remotos de atendimento -Meu INSS (acessível por aplicativo ou página web) e Central de Atendimento 135.

A documentação médica apresentada pelo segurado na hora do requerimento deve ser legível e sem rasuras, contendo, obrigatoriamente, as seguintes informações:

? Nome completo do segurado;

? Data de emissão do documento, que não pode ser superior a 90 dias do dia de entrada do requerimento;

? Diagnóstico por extenso ou código da CID (Classificação Internacional de Doenças);

? Assinatura e identificação do profissional emitente, com nome e registro no conselho de classe ou carimbo;

? Data do início do afastamento ou repouso;

? Prazo necessário estimado para o repouso

Quando não for possível a concessão do benefício com análise do atestado -por não cumprimento dos requisitos estabelecidos ou quando o afastamento for superior a 180 dias- o segurado poderá agendar um exame médico pericial presencial.

O requerimento para a prorrogação de um benefício não poderá ser feito por meio do sistema de auxílio sem perícia.

O segurado que tiver um exame médico pericial agendado poderá optar pelo procedimento documental, desde que a data de agendamento da perícia presencial seja superior a 30 dias da data do requerimento.

Os benefícios que dependam de perícias médicas externas (domiciliar ou hospitalar) e os que decorram de cumprimento de decisões judiciais também poderão ser concedidos por meio da análise documental.