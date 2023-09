SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Instituições e funcionários públicos que tenham atuações de destaque podem concorrer a prêmios em dinheiro, no valor de até R$ 30 mil. O objetivo dos concursos é reconhecer órgãos e servidores que se dedicam a melhorar os serviços oferecidos à sociedade.

Na esteira do dia do servidor público, celebrado em 28 de outubro, conheça abaixo seis desses prêmios com inscrições abertas até o próximo mês.

*

PRÊMIO DESTACA SERVIDORES COM INICIATIVAS PIONEIRAS

As inscrições para a sexta edição do prêmio Espírito Público, concurso que valoriza profissionais dedicados à promoção de serviços públicos de qualidade no país, deverão ser abertas em outubro.

A premiação é uma iniciativa da Parceria Vamos, formada pela Fundação Lemann, pelo Instituto Humanize e pela República.org ?organizações da sociedade civil que atuam no fortalecimento do setor público e do terceiro setor.

Nas cinco primeiras edições, foram reconhecidas 75 pessoas e selecionadas três instituições em todas as regiões do país. Os prêmios da última edição foram de até R$ 15 mil.

Outras informações podem ser vistas no site Espírito Público.

R$ 10 MIL A PROJETOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA REDE PÚBLICA

O Ibross (Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde), em parceria com o Instituto Ética Saúde, abriu inscrições para o prêmio CriaAção, que irá oferecer R$ 10 mil para ações e projetos em atenção primária hospitalar desenvolvidos por instituições da rede pública de saúde no país.

Segundo os organizadores, o objetivo é "incentivar a implantação de novas tecnologias e de soluções inovadoras que contribuam com o fortalecimento do SUS".

Os R$ 10 mil serão entregues ao autor do projeto, enquanto as instituições receberão um certificado.

As inscrições vão até o dia 2 de outubro e podem ser feitas no site do Ibross.

SOLUÇÕES EM GESTÃO FISCAL PÚBLICA

Até o dia 16 de outubro, estão abertas as inscrições para o Prêmio Tesouro Nacional, que vai selecionar iniciativas pioneiras aplicadas na gestão fiscal de governos.

Serão premiadas as três melhores soluções. Os valores são de R$ 6.000, para o primeiro lugar, de R$ 4.000, para o segundo, e de R$ 2.000, para o terceiro.

A 28ª edição do concurso é realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional, com patrocínio da Fundação Getulio Vargas. O prêmio vai reconhecer também autores de artigos sobre finanças públicas.

EXCELÊNCIA EM COMPETITIVIDADE PARA INICIATIVAS ESTADUAIS

O concurso, organizado pelo Centro de Liderança Pública, elege as melhores políticas públicas de governos estaduais. Os vencedores recebem um troféu e um relatório com pontos de destaque do projeto. Segundo os organizadores, as inscrições serão abertas em janeiro de 2024.

A candidatura é feita por um representante do estado, que pode ser de qualquer secretaria. Na inscrição, é preciso informar objetivos, metas e se o projeto pode ser replicado em outros estados.

Neste ano, iniciativas de Maranhão, Acre, Minas Gerais, Paraíba e Mato Grosso do Sul estão entre as finalistas. As ações englobam desde proteção ambiental até gestão de orçamento.

SERVIDORES DE MARICÁ PODEM CONCORRER

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Prêmio Servidor Inovador do município de Maricá (RJ), na região metropolitana da capital fluminense. Funcionários da prefeitura podem se candidatar até 9 de outubro.

Há duas categorias. A primeira é de gestão, para iniciativas que melhoram processos internos da administração municipal. Já a segunda, de atendimento ao cidadão, reconhece ações que tenham impacto sobre os serviços oferecidos pela cidade.

Os vencedores recebem um troféu e um certificado de reconhecimento ao mérito. É possível saber mais sobre o prêmio no site da prefeitura.

IDEIAS PARA PREFEITURA DE OSASCO

Funcionários da Prefeitura de Osasco podem ganhar até R$ 30 mil por soluções para a gestão municipal. O concurso vai premiar ideias em diferentes campos, incluindo inovação tecnológica, atendimento ao cidadão e melhorias no serviço e no setor públicos.

Os três primeiros colocados em cada uma das quatro categorias temáticas serão premiados com valor de R$ 5.000, R$ 8.000 e R$ 15 mil. A iniciativa de maior impacto receberá o prêmio Ideia de Ouro, de R$ 30 mil.

Ações implementadas há seis meses ou mais podem concorrer na categoria "Inovei", que dará R$ 15 mil ao vencedor.

As inscrições vão até 2 de outubro. O edital e outras informações sobre o concurso estão disponíveis na página da prefeitura.