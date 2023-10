SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A farmacêutica Eli Lilly anunciou nesta terça-feira (3) que comprará a Point Biopharma Global por US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 7,08 bilhões).

Com a aquisição, a empresa terá acesso a terapias experimentais de radiação em desenvolvimento para doenças como o câncer de próstata.

A Eli Lilly tem buscado se fortalecer através de acordos, já que sua terapia contra o câncer enfrenta forte concorrência de versões genéricas. Ao mesmo tempo, a empresa aposta no medicamento tirzepatida, ou Mounjaro, que foi recentemente aprovado pela Anvisa para ser usado no emagrecimento, para impulsionar o crescimento.

De acordo com o comunicado, a Eli Lilly pagará US$ 12,50 por ação. Após o anúncio, os papéis da Point Biopharma chegaram a subir 84% nas bolsas dos EUA.

Entre os principais programas da Point Biopharma está um medicamento chamado PNT2002, projetado para ajudar pacientes com câncer de próstata avançado que não estão respondendo ao tratamento hormonal.

Os dados de um estudo de fase avançada do medicamento são esperados no quarto trimestre deste ano. A Point Biopharma também tem uma fábrica em Indianápolis, nos EUA, e um centro de pesquisa e desenvolvimento em Toronto, no Canadá.