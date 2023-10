BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estuda acionar as térmicas na região Norte para evitar que municípios passem por apagão, em meio a uma seca histórica na região.

De acordo com o ministro Waldez Goes (Integração Nacional), 55 cidades já decretaram emergência e mais três estão no processo. A previsão é que a estiagem atinja cerca de 500 mil pessoas.

"Há necessidade, isso vai ser conversado com o ONS [Operador Nacional do Sistema Elétrico], de ter uma segurança maior reativando térmica na região, por precaução e segurança", disse o vice-presidente Geraldo Alckmin a jornalistas no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

"Embora nós tenhamos a paralisação da usina de Santo Antonio, por falta d'água, não há problema no momento. A estocagem de diesel foi significativa", afirmou.

A declaração ocorreu após primeira reunião de ministros sobre o tema, realizada na pasta de Alckmin.

A usina de Santo Antônio, localizada no rio Madeira (RO), está desligada desde o domingo (1º) por causa da seca na região.

"Atualmente, como o rio Madeira apresenta recorde de baixa vazão, o desligamento visa preservar a integridade das unidades geradoras da hidrelétrica, por isso a operação foi temporariamente interrompida", diz comunicado da operadora divulgado nas redes sociais na segunda-feira (2).

De acordo com o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia), a pasta recebeu em 8 de junho o primeiro comunicado da ANA (Agência Nacional de Águas) informando da necessidade de o governo se prevenir, em razão da situação climática no Norte.

Em julho e agosto, o governo determinou a estocagem de óleo diesel, que opera essas térmicas na região. "Nos dá um certo conforto, pelo menos para os próximos 30 dias, de que esses sistemas isolados estarão com suprimento garantido ao povo brasileiro", afirmou Silveira.

As duas principais cidades que seriam afetadas por uma eventual falta de abastecimento de energia seriam as capitais Boa Vista e Rio Branco.

Alckmin viaja com uma comitiva de ministros para Manaus nesta quarta-feira (4) para avaliar os estragos da seca e as demandas dos municípios.

Por enquanto, estão confirmados Waldez Goes, Marina Silva (Meio Ambiente), Alexandre Silveira, Sônia Guajajara (Povos Indigenas), José Múcio (Defesa), a secretária-executiva do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiaveli, além de representantes da Saúde, do Desenvolvimento Regional, Relações Institucionais e do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).