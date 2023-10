SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira operava em queda e o dólar subia nesta quinta-feira (5), ainda sob impacto dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano, enquanto o mercado aguarda novos dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos.

Para sexta (5), está prevista a divulgação do relatório de abertura de vagas fora do setor agrícola americano, um indicador acompanhado de perto pelo Fed (Federal Reserve, o banco central americano) e o mais aguardado da semana pelo mercado.

As informações terão forte impacto nas apostas sobre o futuro da política de juros americana, num momento em que as projeções de um novo aumento nas taxas ganham força

Às 12h09, o Ibovespa caía 0,69%, aos 112.821 pontos, enquanto o dólar subia 0,61%, cotado a R$ 5,184.

Os rendimentos dos títulos do governo norte-americano retomavam a alta na manhã desta quinta-feira após breve trégua, rondando os níveis mais altos desde 2007 conforme os investidores alinham apostas de uma nova alta de juros pelo Fed.

Nesse cenário, o relatório de emprego previsto para sexta é visto como crucial para previsões sobre os próximos passos do Fed.

"Este dado está sendo acompanhado de perto pelos diretores do Federal Reserve como um dos principais indicadores do futuro comportamento da inflação no país", disse José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos.

"O mercado de trabalho continua muito apertado, o que indica a necessidade de mais aumento da taxa de juros e sua manutenção em nível elevado durante um longo período de tempo. Em outras palavras, caso o dado que será divulgado amanhã mostre um mercado de trabalho ainda apertado, a reação do mercado financeiro deverá voltar a ser negativa", completou Camargo.

Mais cedo, o Departamento de Trabalho dos EUA divulgou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 2.000 na semana encerrada em 30 de setembro, para 207 mil, enquanto economistas consultados pela Reuters previam 210 mil pedidos para o período.

Em evento em São Paulo, o diretor de Política Monetária do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, afirmou nesta quinta-feira que a possibilidade de o Fed manter os juros altos por mais tempo é um tema central e que a alta dos yields dos títulos dos EUA tem afetado previsões sobre a Selic no relatório Focus.

Ele observou que, normalmente, um cenário externo de juros altos não é bom para países emergentes, mas ressaltou que o Brasil tem uma posição bastante privilegiada por ter reservas internacionais robustas.

Nesse cenário, o Ibovespa operava em queda puxado principalmente pelas "small caps", empresas menores e mais ligadas à economia doméstica. Como pano de fundo, as curvas de juros futuros no Brasil seguiam em trajetória de alta, acompanhando as taxas americanas.

As principais quedas eram de MRV e Eztec, que recuavam 5,62% e 3,21%, respectivamente.